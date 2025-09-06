logo
Košarkaš Turske "pecnuo" Srbiju: Švedska nas namučila više od "orlova"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Turski reprezentativac Šejn Larkin kaže da ih je Švedska namučila više od Srbije.

sejn larkin svedska nas namucila vise od srbije Izvor: MN PRESS

Košarkaška reprezentacija Turske je mnogo poletjela nakon pobjede protiv Srbije koja im je donijela prvo mjesto u grupnoj fazi Eurobasketa. Već na sljedećoj prepreci su strijepili za plasman dalje, pošto ih je selekcija Švedske poprilično namučila u osmini finala.

Šejn Larkin koji je dominirao protiv srpskog tima, ovog puta nije bio na svom nivou pošto je postigao tek 10 poena. Ipak, Alperen Šengun je ponovo donio Turcima prevagu u finišu. Naturalizovani Turčin je nakon teško izvojevane pobjede ponovo govorio o Srbiji, a njegove riječi se neče svidjeti nikome u taboru "orlova".

"Mislim da je ovo zapravo bila savršena utakmica da nas upozori. Savladali smo Srbiju prije nekoliko dana, ali danas je novi dan. Švedska je izašla na teren i pružila nam jaču borbu nego Srbija. Naravno, oba tima su kvalitetna, ali to pokazuje da svakog dana rezultat može da bude drugačiji. Švedska nas je ‘udarila direktno u lice’, ali uspjeli smo da se vratimo i slavimo u važnoj utakmici", rekao je Larkin o mečevima koji ne mogu da se porede. 

Turcima je u okršaju sa Šveđanima stao šut, igrali su drastično lošije, a kvalitet Srbije i Švedske je neuporediv. Tim Ergina Atamana u četvrtfinalu ide na boljeg iz okršaja Bosne i Hercegovine i Poljske, a u potencijalnom polufinalu bi mogli na Grke.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

01:50
Nikola Milutinov izjava
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

(MONDO)

Tagovi

Turska Eurobasket 2025 košarka

