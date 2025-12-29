Kris Silva dolazi u Partizan: Crno-bijeli će Tajrika Džounsa zamijeniti njegovom "kopijom"

Kris Silva trebalo bi da bude novo pojačanje Partizana i direktna zamjena za Tajrika Džounsa.

Izvor: EPA/RHONA WISE

KK Partizan želi da do 5. januara, kada ističe rok za registraciju košarkaša u Evroligi, napravi promjene u ekipi jer očigledno da ovako više ne ide. Tako smo vidjeli da je Tajrik Džouns na izlaznim vratima, spominje se da bi za njim mogli da odu takođe i Džabari Parker i Sterling Braun, a postavlja se pitanje - ko će ih zamijeniti?

Novi sportski direktor Žarko Paspalj doveo je za sada Kamerona Pejna i tu se neće zaustavljati, pa tako grčki "SDNA" donosi informaciju da će Kris Silva biti novo pojačanje Partizana.

Kris Silva za AEK Izvor: Youtube/Basketball Champions league

Radi se o snažnom centru iz Gabona koji je po profilu "kopija Tajrika Džounsa". Takođe važi za nižu "peticu" (203 centimetra), veoma je snažan i eksplozivan, a godinu dana stariji je od doskorašnjeg ljubimca Grobara kome su navijači okrenuli leđa u poslednjih nekoliko nedelja.

Ko je Kris Silva?

Kris Silva je sin nekadašnjeg reprezentativca Gabona i kao tinejdžer je poslan na "kaljenje" u SAD u potrazi za NBA karijerom. Išao je u Rosel, pa studirao na Južnoj Karolini, ali nije došao do NBA lige preko drafta na kome ga 2019. godine niko nije izabrao. Ipak, Majami mu je dao šansu, bio je u Sakramentu, MInesoti, pa opet Majamiju, Dalasu, ali uglavnom igrajući za njihove razvojne timove.

Tada mu je dosadilo da čeka šansu i otišao je u Portoriko, pa Izrael gdje je igrao za Bnei, da bi ove godine stigao u AEK iz Atine kod Dragana Šakote.

U domaćem prvenstvu Grčke u prosjeku bilježi 16,2 poena, 7,4 skoka i 1,6 asistencija po meču za 27 minuta, dok u FIBA Ligi šampiona ima tek za nijansu slabiji učinak sa prosječno 14,8 poena, osam skokova i 1,8 asistencija. Nedavno je ubacio i 31 poen protiv Olimpijakosa i time je skrenuo pažnju na sebe.

Kako Partizan može do Krisa Silve?

Prema informacijama iz Grčke, Kris Silva ima klauzulu u ugovoru kao i većina igrača koji ne igraju Evroligu. Prema njoj - može da ode u ekipu iz Evrolige u slučaju ponude, što je šansa za Partizan koji ga ozbiljno prati i čeka da reaguje ako uspije da se odrekne Tajrika Džounsa.

"Fokusiram se na najosnovnije stvari, one koje mogu da kontrolišem. Tudim se da uvijek budem spreman da igram i da ‘blokiram‘ svu buku oko sebe. Ja samo igram košarku, jer sam na kraju dana - košarkaš", naglasio je Kris Silva.