Tajrik Džouns rekao "da" Olimpijakosu, ali Partizan traži novac

Centar Partizana Tajrik Džouns umjesto u Olimpijakos mogao bi u Dubai

Izvor: Antonio Ahel/ATAImages

Košarkaš Partizana Tajrik Džouns postao je želja Olimpijakosa, ali ne samo kluba iz Grčke, već prema posljednjim informacijama Amerikanca u svom timu želi i Dubai. Jasno je da crno-bijeli žele da odlaskom centra dobiju što veći profit, a debitant u Evroligi možda je pravo rješenje za Parni valjak.

Prema informacijama portala "athletico" iz Grčke, Tajrik Džouns je usred svoje napete situacije sa navijačima Partizana rekao "da" Olimpijakosu i pristao na ugovor do 2027. godine, ali je Partizan "zakočio" pregovore, tražeći novac. Prema istom izvoru, crno-bijeli zahtjevaju obeštećenje 200.000 dolara, što Olimpijakos ne želi da plati, bar ne za sada.

U tom trenutku, prema grčkim izvorima, u priču se uključio i ambiciozni evroligaški debitant Dubai, koji bi mogao da preotme Tajrika Džounsa pirejskim crveno-bijelima, sa kojima nema lijepu istoriju.

Burna 24 sata za Tajrika Džonsa - i još uvreda Grobara

Podsjetimo, još prošle noći se pojavila vijest da Olimpijakos želi Tajrika, potom da je klub iz Pireja spreman i na razmjenu igrača, te da bi Sejben Li mogao u redove Đoana Penjaroje. Međutim, bek crveno-bijelih odlučio je da postane igrač Efesa iz Istanbula, a posljednje vijesti kažu da se u trku uključio i Dubai. Pitanje odlaska Tajrika Džounsa u samo nekoliko sati dobilo je nekoliko obrta.

Prema trenutnom stanju stvari, da bi Džouns postao slobodan igrač, Olimpijakos mora da postigne dogovor sa Partizanom, a taj dogovor podrazumijeva značajan novac. U tom trenutku je situacija navodno počela da se komplikuje i sada ostaje da se vidi gdje će Tajrik Džouns nastaviti karijeru.

Nešto slično Olimpijakos je uradio i prošlog ljeta, kad je u pitanju plejmejker Frenk Nilikina koji je prošle sezone igrao u Partizanu, a od ljeta 2025, postao je igrač Olimpijakosa.

Jedno je svakako jasno - američki košarkaš želi da napusti crno-bijele, što je sigurno "podvučeno" poslije novih tenzija na utakmici Partizana i Splita u "Pioniru" u nedjelju uveče. Navijači su ga izviždali, a dogodio se i verbalni incident u kojem mu je jedan među njima poručio da napusti klub. Poslije toga, Amerikanac je ćutke napustio dvoranu.