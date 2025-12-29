Veliki preokret pred ponoć: Olimpijakos promijenio ponudu Partizanu za Tajrika Džounsa

Košarkaš Olimpijakosa Sejben Li neće doći u Partizan.

Izvor: MN PRESS

Košarkaš Olimpijakosa Sejben Li neće doći u Partizan u zamjenu za Tajrika Džounsa, kako je bilo nagoviješteno. Istina je da u Pireju ne računaju na Amerikanca, ali njegova sljedeća stanica biće Efes, a ne beogradski crno-bijeli.

Ranije u toku dana iz Grčke je nagoviješteno da je Olimpijakos spreman da pošalje u Partizan Sejbena Lija, dok se crno-bijeli navodno spremaju za "remont" bekovske linije, a atinski velikan želi da nađe rješenje za rastanak sa nezadovoljnim košarkašem. Ipak, ni ovog puta se neće ukrstiti putevi bivšeg igrača Detroita, Toronta, Filadelfije, Finiksa i tima iz Humske.

Dok se u Beogradu očekuje rasplet zamršene situacije između Tajrika Džounsa i Partizana, američki bek se vraća u Tursku poslije epizode u Manisi i ubuduće će nastupati za Anadolu Efes. Li je imao dodatno manju priliku da igra kad je u Pirej stigao Monte Moris, bivši saigrač Nikole Jokića i ne nazire se da će se njegova situacija među crveno-bijelima promijeniti. Turski tim je tražio zamjenu za Šejna Larkina, koji je van terena zbog povrede, a Sejben Li je izabran kao rješenje kluba iz Istanbula, kako javlja SDNA.

Dvadesetšestogodišnji bek je igrao za Manisu prije nego što se preselio u Makabi Tel Aviv, potom se vratio u tim iz Turske, a zatim došao u Grčku i potpisao za klub iz Pireja. Trebalo bi napomenuti i da američki košarkaš ima ugovor sa Olimpijakosom do sezone 2026/27, pri čemu crveno-bijeli imaju pravo da ili aktiviraju opciju za narednu godinu ili da okončaju saradnju sa njim.

Sada ostaje pitanje šta će se dogoditi i sa transferom Tajrika Džounsa o kojem se sve glasnije priča. Sada je jasno da se ova razmjena neće ostvariti, pa ostaje pitanje - šta će Olimpijakos dalje ponuditi Partizanu?

Jedno je sigurno - vrijeme ističe i Olimpijakos mora da potpiše Tajrika Džounsa do 5. januara ako želi da nastupa za njega. U međuvremenu, Partizan će u utorak 30. decembra gostovati Valensiji i sudeći prema riječima trenera crno-bijelih Đoana Penjaroje, Tajrik Džouns biće u avionu za Španiju u ponedjeljak.