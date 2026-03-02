logo
© 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

"Sin mi je tamo, naša država je nesposobna": Majka poznatog tenisera je bijesna, bombe padaju dok svi ćute 1

"Sin mi je tamo, naša država je nesposobna": Majka poznatog tenisera je bijesna, bombe padaju dok svi ćute

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
1

Aneke Rune, majka Holgera Runea, žestoko je isprozivala vlasti u Danskoj jer ne pomažu njenom sinu koji je zaglavljen u Dohi

Holger Rune ne može da napusti Katar Izvor: Matthieu Mirville/ZUMA Press Wir / Shutterstock Editorial / Profimedia

Holger Rune doživio je tešku povredu prošle godine na turniru u Stokholmu kada mu je stradala Ahilova tetiva. Od tada radi na oporavku, posvećen je povratku na teren i na rehabilitaciji je u Dohi. Zbog potpunog haosa na Bliskom Istoku i bombi našao se "zarobljen" tamo i ne može da se izvuče. Njegova majka Aneke se oglasila za danske medije i bijesna je na državu.

"Želimo da se izvučemo odavde, ali nam niko iz Danske ništa ne javlja. Razočarani smo. Ili su nesposobni da urade nešto ili ih nije briga za svoje građane. Šta, koji đavo, radimo?", rekla je Aneke vidno ljuta i bijesna zbog svega.

Potvrdila je i da su Holger i njegov tim upisani u zvaničan registar Danaca koji se nalaze u inostranstvu, ali da im neko vrijeme niko ništa ne javlja povodom potencijalne evakuacije.

zole

Što nije išao u Finsku na rehabilitaciju toliko toplih i lekovitih izvora ima, išao je u Dubai da se provodi sa belosvetskim posvodušama i sad vlada treba da ga izvlači

