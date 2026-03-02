Hari Kejn blizu novog potpisa!

Hari Kejn i Bajern iz Minhena blizu su produžetka saradnje.

Od svog dolaska u Bajern, Hari Kejn vedri i oblači Bundesligom. Nema mu ravnog kada je riječ o golgeterskom parametru.

Samo ove sezone je u svim takmičenjima dao 45 pogodaka na 37 mečeva što je impresivan učinak. Naravno, podigao je i trofej prvaka Njemačke, njegova prva titula u karijeri i sprema se da ove godine ponovi taj uspjeh, a zatim sa Englezima zaigra na Mundijalu.

Međutim, već sada je vrijeme da se govori o njegovoj budućnosti. Pričalo se o mogućem transferu u Barselonu, ali Bajern će učiniti sve da se tako nešto ne provlači kroz medije.

Zato poslije potpisa novog ugovora sa Dajoom Upamekanom, uprava kluba radi na novoj saradnji sa svojim špicem. Aktuelna ističe 2027. godine i vreme je da se poradi na novim brojkama u ugovoru.

Finansijski, klub će mu sigurno ponuditi uslove kakve zaslužuje shodno broju golova koje postiže, ali postoji tu i personalni faktor, odnosno da li Hari Kejn sebe i svoju porodicu i dalje vidi u Minhenu.

Kejn je u Bajern stigao 2023. godine i na 133 utakmice dao je 130 golova i zabilježio 31 asistenciju.

