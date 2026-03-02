logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Hari Kejn blizu novog potpisa!

Hari Kejn blizu novog potpisa!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor Kurir Sport
0

Hari Kejn i Bajern iz Minhena blizu su produžetka saradnje.

Hari Kejn blizu novog ugovora u Bajernu Izvor: Eibner-Pressefoto, Eibner-Pressefoto / Alamy / Profimedia

Od svog dolaska u Bajern, Hari Kejn vedri i oblači Bundesligom. Nema mu ravnog kada je riječ o golgeterskom parametru.

Samo ove sezone je u svim takmičenjima dao 45 pogodaka na 37 mečeva što je impresivan učinak. Naravno, podigao je i trofej prvaka Njemačke, njegova prva titula u karijeri i sprema se da ove godine ponovi taj uspjeh, a zatim sa Englezima zaigra na Mundijalu.

Međutim, već sada je vrijeme da se govori o njegovoj budućnosti. Pričalo se o mogućem transferu u Barselonu, ali Bajern će učiniti sve da se tako nešto ne provlači kroz medije.

Zato poslije potpisa novog ugovora sa Dajoom Upamekanom, uprava kluba radi na novoj saradnji sa svojim špicem. Aktuelna ističe 2027. godine i vreme je da se poradi na novim brojkama u ugovoru.

Finansijski, klub će mu sigurno ponuditi uslove kakve zaslužuje shodno broju golova koje postiže, ali postoji tu i personalni faktor, odnosno da li Hari Kejn sebe i svoju porodicu i dalje vidi u Minhenu.

Kejn je u Bajern stigao 2023. godine i na 133 utakmice dao je 130 golova i zabilježio 31 asistenciju.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba/Kurir)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Hari Kejn fudbal FK Bajern Minhen

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC