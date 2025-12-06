Kompani "promiješao karte", ali ni to nije pomoglo "švabama" – "petarda" Bajerna u Štutgartu!

Hari Kejn ušao s klupe pa uspio da postigne het-trik za ubjedljiv trijumf Bajerna.

Izvor: THOMAS KIENZLE / AFP / Profimedia

Vensan Kompani definitivno je posložio Bajern koji sada ponovo izgleda kao u najboljim danima kada je dominirao u njemačkom fudbalu i iz sezone u sezonu osvajao šampionske titule.

Belgijski stručnjak u subotu je malo „promiješao“ karte i ostavio na klupi neke igrače, računajući da za tri dana igraju meč Lige šampiona protiv Sportinga, ali ni to nije pomoglo Štutgartu.

Bavarci su pregazili "švabe" u Štutgartu rezultatom 5:0, uz sjjanu partiju Harija Kejna.

Engleski napadač ušao je u igru pola sata prije kraja, ali to mu je bilo sasvim dovoljno da još jednom upiše het-trik i tako donese više nego ubjedljiv trijumf.

Prije njega mrežu Štutgarta je načeo Konrad Lajmer, a svoj prvi gol ove sezone postigao je i Josip Stanišić.

Goleada je viđena i u Volfsburgu gdje je domaćin slavio 3:1 protiv Union Berlina i tako prekinuo niz od četiri utakmice bez pobjede, od čega su tri poraza.

Niz neuspjeha prekinuo je i Sent Pauli. Istina, nije osvojio sva tri boda, ali klub iz Hamburga biće zadovoljan remijem 1:1, s obzirom da je stigao poslije čak devet vezanih poraza.

Bundesliga 13. kolo

Keln – Sant pauli 1:1 ()0:0)

Augzburg – Bajer 2:0 (2:0)

Hajdenhajm – Frajburg 2:1 (0:1)

Štutgart – Bajern 0:5 (0:1)

Volsburg – Union Berlin 3:1 (2:0)

Lajpcig – Ajntraht 18.30

Odigrano u petak

Majnc – Borusija Menhengladbah 0:1 (0:0)

U nedjelju

HSV – Verder

Borusija Dortmund - Hofenhajm



