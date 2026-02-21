Hari Kejn dobio priznanje od Bajerna za 500 golova a Englez odmah postigao još dva! (VIDEO)

Minhenski Bajern u subotu je upisao 19. pobjedu u Bundesligi ove sezone.

Bavarci neumoljivo gaze po novu titulu prvaka Njemačke!

Posljednja tri boda osvojili su protiv Ajntrahta u Minhenu u okviru 23. kola njemačkog šampionata iako su u finišu zakomplikovali i umalo prosuli dva boda.

BAJERN - AJNTRAHT 3:2 (2:0)

Izabranici Vensana Kompanija su žestoko krenuli i do 20. minuta je na semaforu "Alijanc Arene" stajalo 2:0. Najprije je njemački reprezentativac srpskog porijekla Aleksandar Pavlović u 16. minutu doveo Bajern do predosti, da bi četiri minuta kasnije, prvi strijelac Bundeslige Hari Kejn udvostručio prednost.

Kapiten selekcije Engleske je u 68. minutu ponovo pogodio mrežu brazilskog golmana Kaua Santoša, a interesantno pred utakmicu je dobio priznanje za 500 golova u dresu bavarskog giganta.

Ipak, odmah danas zabilježio je i svoj 501. odnosno 502. pogodak za Bavarce.

Inače, Kejn je u aktuelnoj sezoni Bundeslige postigao 28 golova. Kao ilustraciju njegove dominacije na listi strijelaca navedimo i da je drugi golgeter prvenstva njegov klupski drug Luis Diaz sa čak 15 golova manje.

Do kraja su gosti iz Frankfurta uspjeli da smanje z jedanaesterca u 77. minutu, a siguran sa "kreča" bio je Jonatan Burkart. Kad je Arno Kalimuendo tri minuta prije kraja pogodio mrežu mladog golmana Bajerna Jonasa Urbiga, činilo se da Ajntraht može do boda.

Stopostotnu šansu je propustio Mario Gece u petom minutu nadoknade kada je šutirao iznad prečke, pa je Ajntraht uknjižio osmi poraz.







