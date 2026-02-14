Demirović se vraća u formu: Treći pogodak napadača BiH od početka godine!

Ermedin Demirović se vraća na staro nakon povrede koja ga je jesenas odvojila sa terena.

Izvor: Eibner-Pressefoto/Wolfgang Frank, Eibner-Pressefoto / Alamy / Profimedia

Ermedin Demirović definitivno se vraća na golgeterski put!

Napadač reprezentacije BiH postigao je tri pogotka u prvih šest kola. Morao je potom na pauzu u trajanju od 9 kola zbog povrede, ali je definitivno da će ubrzo ponovo postati onaj stari. Poentirao je u domaćem duelu sa Kelnom, što mu je treći pogodak od povratka na terenu, odnosno od 10. januara.

U toku je bio 15. minut kada je, poslije jedne dubinske lopte sa sredine terena, Džejmi Leveling glavom samo spustio loptu za bh. internacionalca, koji nije imao težak posao.

Pogledajte taj trenutak:

Uz pogotke Edina Džeke u dresu Šalkea (tri na isto toliko mečeva), povratak Demirovića u formu i te kako može da raduje selektora BiH Sergeja Barbareza pred martovski baraž za plasman na Mundijal 2026.

"Zmajevi" će 26. marta gostovati Velsu u Kardifu, dok će pet dana kasnije, ukoliko trijumfuju u tom duelu, na Bilinom polju dočekati pobjednika susreta Italija – Sjeverna Irska.

(mondo.ba)