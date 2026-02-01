logo
Golčina Demirovića u 90. minutu za novu pobjedu Štutgarta (VIDEO)

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

"Švabe" drugi put u sedam dana stigle do trijumfa u posljednjim trenucima susreta.

Ermedin Demirović dao gol za Štutgart protiv Frajburga Izvor: Harry Langer / DeFodi Images / Profimedia

Nakon pobjede u Ligi Evrope protiv Jang bojsa (3:2) u 90. minutu, Štutgart je i u domaćem prvenstvu stigao do slavlja u posljednjim trenucima meča. Ovaj put protiv Frajburga.

Gol odluke postigao je bh. reprezentativac Ermedin Demirović, koji je u 90. minutu uputio pravi projektil, koji je završio u rašljama nemoćnog golmana gostiju.

Demirović je bio strijelac i u pomenutom duelu Lige Evrope odigranom u četvrtak, tako da je među najvažnijim igračima "švaba" u 2026. godini. Zbog toga ne čudi interesovanje Juventusa za njegove usluge.

Vratio se nakon neugodne povrede, zbog koje nije igrao od početka oktobra do januara i igra sve bolje. Sada je u igru ušao u 77. minutu, a nepunih 15 minuta kasnije postigao je odlučujući gol za Štutgart.

Sa nova tri boda njegov klub učvrstio se na četvrtom mjestu Bundeslige, a ukupno je neporažen u sedam uzastopnih prvenstvenih mečeva.



Standings provided by Sofascore

Ermedin Demirović Bundesliga Štutgart Frajburg

