Dobre vijesti za Barbareza: Demirović pogodio protiv Jang bojsa, Gigović uzvratio fenomenalnim golom

Autor Haris Krhalić
0

Ermedin Demirović i Armin Gigović pogađali u duelu njihova dva kluba.

Ermedin Demirović Izvor: Harry Langer / DeFodi Images / Profimedia

Večeras od 21 časa igra se posljednje kolo Lige Evrope, a igra se na 18 terena u istom terminu. Najubjedljivi početak od svih timova imao je Štutgart, koji je nakon prvih sedam minuta stigao do dva gola prednosti protiv Jang bojsa.

Njemački tim je do prednosti doveo Undav u šestom minutu. Samo minut kasnije bilo je 2:0, a strijelac je ovog puta Ermedin Demirović. Undav je ovog puta odlično poslao loptu u prostor za bh. napadača koji je izašao sam na golmana i udvostručio prednost.

Sigurno da će ovaj pogodak mnogo značiti Demiroviću koji se nedavno vratio na teren nakon povrede zbog koje nije igrao od oktobra do početka januara, a ovo mu je drugi pogodak od oporavka.

Ipak, do kraja prvog dijela švajcarski tim je smanjio zaostatak zahvaljujući fenomenalnom golu Armina Gigovića. Bh. veznjak se odlično namjestio i sa ruba 16 metara zakucao loptu u mrežu. 

Pogledajte i ovaj pogodak:

