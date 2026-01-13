logo
© 2022 MONDO, Inc.

Novi gol Demirovića u Bundesligi: Štutgart nakon drame porazio Ajntraht

Bojan Jakovljević
Preokreti, uzbuđenja i pet golova u premijernom meču 17. kola Bundeslige.

Ermedin Demirović Izvor: Harry Langer / DeFodi Images / Profimedia

Ermedin Demirović postigao je novi, četvrti gol ove sezone u Bundesligi.

Bh. reprezentativac vratio se nakon nezgodne povrede, nakon dugo vremena bio je starter u njemačkom prvenstvu i to se odmah osjetilo u igri Štutgarta.

Iako je Ajntraht iz Frankfurta poveo golom Rasmusa Kristensena, do poluvremena su "švabe" uspjele da preokrenu. Demirović je u 27. minutu donio egal svom timu, da bi bi osam minuta kasnije Deniz Undav osigrurao preokret.

Demirović je u 87. minutu ustupio svoje mjesto Nikolasu Narteju, a upravo je Danac u 87. minutu donio trijumf domaćinu. Prethodno je Ajub Amajmuni pogodio za 2:2 u 80. minutu i činilo se da će gosti odnijeti bod u Frankfurt, ali se Nartej ipak potrudio da kompletan plijen ostane na MHP Areni.

Štutgart je tako na otvaranju 17. kola Bundeslige stigao do tri boda i treće pozicije na tabeli, sa samo bodom zaostatka za drugoplasiranom Borusijom iz Dortmunda, koja od 20.30 dočekuje Verder.



