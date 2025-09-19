Novi sjajan pogodak Demirovića: Vasilj ponovo odbranio jedanaesterac

Ermedin Demirović odveo je Štutgart do pobjede protiv Sent Paulija.

Izvor: Volker Mueller / imago sportfotodienst / Profimedia

Nakon što je u prošlom kolu sjajno pogodio petom, Ermedin Demirović se i večeras upisao u listu strijelaca. Ponovo je to bio sjajan pogodak, a pored gola upisao je i asistenciju u pobjedi svoga Štutgarta protiv Sent Paulija rezultatom 2:0.

Štugart je već u petom minutu poveo preko Demirovića, ali je ovaj pogodak poništen zbog ofsajda. U 25. minutu Štugart je imao i penal, ali udarac Stilera sa bijele tačke zaustavlja Nikola Vasilj. Bio je ovo drugi obranjeni penal za bh. golmana u ovoj sezoni.

Ipak, u 43. minutu ni Vasilj nije mogao ništa učiniti. Demirović se provukao kroz odbranu gostiju i lagano potkopao loptu te je poslao iza leđa reprezentativca BiH.

Na startu drugog dijela, Vasilj je morao još jednom vaditi loptu iz svoje mreže. Ovog puta je Demirović sjajno ostavio loptu za Bilala El Kanusa koji precizno gađa desnu stranu gola.

Bio je to ujedno i konačan rezultat ovog meča, a Demirović je igru napustio u 85. minutu. Dodajmo da je Vasilj bio najbolje ocijenjeni igrač u dresu Sent Paulija.