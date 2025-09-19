logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Novi sjajan pogodak Demirovića: Vasilj ponovo odbranio jedanaesterac

Novi sjajan pogodak Demirovića: Vasilj ponovo odbranio jedanaesterac

Autor Haris Krhalić
0

Ermedin Demirović odveo je Štutgart do pobjede protiv Sent Paulija.

ermedin demirović Izvor: Volker Mueller / imago sportfotodienst / Profimedia

Nakon što je u prošlom kolu sjajno pogodio petom, Ermedin Demirović se i večeras upisao u listu strijelaca. Ponovo je to bio sjajan pogodak, a pored gola upisao je i asistenciju u pobjedi svoga Štutgarta protiv Sent Paulija rezultatom 2:0.

Štugart je već u petom minutu poveo preko Demirovića, ali je ovaj pogodak poništen zbog ofsajda. U 25. minutu Štugart je imao i penal, ali udarac Stilera sa bijele tačke zaustavlja Nikola Vasilj. Bio je ovo drugi obranjeni penal za bh. golmana u ovoj sezoni.

Ipak, u 43. minutu ni Vasilj nije mogao ništa učiniti. Demirović se provukao kroz odbranu gostiju i lagano potkopao loptu te je poslao iza leđa reprezentativca BiH. 

Na startu drugog dijela, Vasilj je morao još jednom vaditi loptu iz svoje mreže. Ovog puta je Demirović sjajno ostavio loptu za Bilala El Kanusa koji precizno gađa desnu stranu gola.

Bio je to ujedno i konačan rezultat ovog meča, a Demirović je igru napustio u 85. minutu. Dodajmo da je Vasilj bio najbolje ocijenjeni igrač u dresu Sent Paulija.

Možda će vas zanimati

Tagovi

fudbal Ermedin Demirović Štutgart Sent Pauli

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC