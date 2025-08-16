logo
Napadač "zmajeva" dobio ponudu iz engleske Premijer lige

Nebojša Šatara
Centarfor Štutgarta i reprezentacije Bosne i Hercegovine Ermedin Demirović mogao bi ovog ljeta da pređe u englesku Premijer ligu.

ermedin demirović Izvor: Promo/FS BiH

Naime, Lids junajted je poslao ponudu Štutgartu za napadača "zmajeva", prenose njemački mediji.

Dvadesetsedmogodišnjak je prije godinu dana napustio Augsburg i prešao u "švabe" za koje je na 49 utakmica postigao 17 golova i upisao šest asistencija.

To je očigledno impresioniralo ekipu sa "Eland Rouda", koji su ponudili 20 miliona evra za Demirovića, što je za milion manje od iznosa koji je potrošio Štutgart kod transfera.

Reprezentativac Bosne i Hercegovine ima važeći ugovor do 2028. godine, a njemački klub traži 40 miliona evra.

Demirović je nedavno izjavio da ne razmatra promjenu kluba ovog ljeta iako ima žestoku konkurenciju u napadu Štutgarta, gdje je treći napadač iza Nika Voltemajda i Deniza Undava.

Voltemajda navodno želi da dovede minhenski Bajern, pa će od toga zavisiti i Demirovićev ostanak na "Gotfrid Dajmleru" uz povećanje ponude Lidsa.

(MONDO)

