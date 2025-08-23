Goleada na otvaranju Bundeslige: Poraz Bajera pred domaćom publikom, loša partija Štutgarta i Demirovića

Bundesliga se vratila u velikom stilu – 19 golova na pet utakmica.

Izvor: Hasan Bratic / Sipa Press / Profimedia

Fudbaleri Bajera iz Leverkuzena nisu na dobar način otvorili novu sezonu Bundeslige. Aktuelni vicešampion Njemačke u prvom kolu poražen je na svom terenu od Hofenhajma rezultatom 1:2.

Bajer je do prednosti već u šestom minutu doveo Kvansa na asistenciju Grimalda. Engleski defanzivac bio je najviši u skoku, matirao golmana i onda otrčao da proslavi to u stilu Žote. Jasno je svima na stadionu bilo kome je posvetio gol i sve to bilo je veoma emotivno za njega.

Gosti do izjednačenja stižu u 25. minutu. Ture je uposlio Aslanija koji ne griješi. Bio je to ujedno i konačan rezultat prvog dijela da bi gosti do preokreta stigli do preokreta u 52. minutu. Ovog puta Aslani je bio asistent, a loptu je u mrežu pospremio Lemperle

Ajntraht siguran, loš start za Demirovića

Izvor: Pressefoto Rudel/Robin Rudel / imago sportfotodienst / Profimedia

Sigurnu pobjedu upisala je ekipa Ajntrahta koja je savladala Verder rezultatom 4:1.

Domaći su nakon prvih 45. minuta imali dva gola prednosti zahvaljujući Uzunu i Bahoji da bi Bahoja i u 47. minutu pogodio i drugi put. Samo minut kasnije Njinmah smanjio je na 3:1 da bi u 70. minutu Knauf zatresao mrežu Verdera.

Loše otvaranje sezone imao je Ermedin Demirović koji je sa svojim Štutgartom u Berlinu poražen od Uniona rezultatom 1:2. Reprezentativac BiH igrao je do 65. minuta te je zaradio žuti karton i bio je jedan od najlošije ocijenjenih igrača Štutgarta.

Golove za domaći tim postigao je Ansa u 18. i četvrtom minutu sudijske nadoknade prvog dijela. Jedini pogodak za goste postigao je Tomas u finišu meča.

Poraz pred domaćom publikom upisala je ekipa Frajburga od Augzburga (1:3). Domaći tim je već nakon prvih 45 minuta imao tri gola zaostatka. Za goste su redom pogađali Janulis, Matsima i Volf. U 58. minutu Grifo je sa bijele tačke smanjio na 1:3.

Poraz pred domaćom publikom upisala je i ekipa Hajdenhajma od koje je na otvaranju njemačkog šampionata bio bolji Volfsburg sa 1:3. Goste je do prednosti doveo Skov Olsen u 20. minutu da bi Šjenca devet minuta kasnije vratio stvari na početak.

Volfsburg je prednosti stigao u 66. minutu golom Svanberga da bi „tačku na i“ stavio Amura tri minuta prije kraja sa bijele tačke.

BUNDESLIGA – 1. kolo

Subota (23. avgust):

Bajer – Hofenhajm 1:2

Ajntraht – Verder 4:1

Frajburg – Augzburg 1:3

Hajdenhajm – Volfsburg 1:3

Union Berlin – Štutgart 2:1

Sankt Pauli – Borusija D. (18.30)

Odigrano juče:

Bajern – RB Lajpcig 6:0

Nedjelja (24. avgust):

Majnc – Keln (15.30)

Borusija M. – HSV (17.30)