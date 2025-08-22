Bajern deklasirao Lajpcig – 6:0 u Minhenu na startu sezone!

Bavarci su postigli tri pogotka protiv RB Lajpciga u periodu od 27. do 42. minuta.

Izvor: SVEN HOPPE / AFP / Profimedia

Ovog petka počela je nova sezone Bundeslige, u kojoj će igrači Bajerna braniti titulu.

A sudeći po startu nove takmičarske godine, ekipa Vensana Kompanija bi i ove godine mogla da učini takmičenje nezanimljivim...

Borba za "salataru" počela je za igrače Bajerna duelom sa RB Lajpcigom pred domaćom publikom, u kojem su domaći deklasirali jednog od protivkandidata za trofej rezultatom 6:0!

Kapiten Bajerna Manuel Nojer počeo je svoju čak 20. sezonu u elitnom njemačkom rangu. Pridružio se tako Klaudiju Pizaru i Oliveru Kanu, dok samo jedan čovjek ima više bundesligaških sezona od ovog trojca. Riječ je o bivšem defanzivcu Šalkea i Verdera Klausu Fihtelu, koji je upisao bar jedan nastup u čak 22 sezone.

Mihael Olis bio je u 27. minutu strijelac prvog pogotka u novoj bundesligaškoj sezoni, matiravši Petera Gulačija silovitim udarcem sa 15 metara, iskosa sa desne strane.

Već u 32. minutu je bilo 2:0, a Luis Dijaz je tada krunisao sjajnu akciju domaćih. Dugo je lopta išla od noge do noge Bajernovih igrača, da bi je na kraju sjajnim šutem sa 12-13 metara zakucao u mrežu.

Sjajno prvo poluvrijeme Bajerna zaključio je svojim drugim pogotkom Olis, u 42. minutu.

Izvor: Harry Langer / DeFodi Images / Profimedia

Drugih 45 minuta u potpunosti je obilježio Hari Kejn, koji je nedavno sa Bajernom osvojio drugi trofej u karijeri (Superkup Njemačke, op.a.).

Engleski napadač je do kraja meča postigao tri pogotka, a šou je započeo u 64. minutu. Nemoćnog Gulačija je ponovo matirao deset minuta kasnije, dok je u 78. minutu postavljen konačan rezultat.

Da stvar bude gora po RB Lajpcig, poništen je gostima sjajan pogodak, koji je dva minuta nakon Kejnovog prvog postigao Antonio Nusa.

Norveški internacionalac je odličnim udarcem sa lijeve strane, iz teške pozicije, poslao loptu iza leđa Manuela Nojera.

Na žalost po goste, taj pogodak je morao da bude poništen nakon pregledanja snimka u VAR sobi, gdje je utvrđeno da lopta nije mirovala u začetku napada, odnosno u trenutku kada je Lukeba izveo slobodan udarac sa svoje polovine.

BUNDESLIGA – 1. kolo

Bajern – RB Lajpcig 6:0

Subota (23. avgust):

Bajer – Hofenhajm (15.30)

Ajntraht – Verder (15.30)

Frajburg – Augzburg (15.30)

Hajdenhajm – Volfsburg (15.30)

Union Berlin – Štutgart (15.30)

Sankt Pauli – Borusija D. (18.30)

Nedjelja (24. avgust):

Majnc – Keln (15.30)

Borusija M. – HSV (17.30)







Standings provided by

Standings provided by Sofascore

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)