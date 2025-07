Jirgen Klop pravi rez: Za Maksimovića će biti mjesta, ali asovi moraju što prije da odu!

RB Lajpcig ne želi da mu se ponovi prošla, jako neuspješna sezona. Zato je novi šef Jirgen Klop sa saradnicima krenuo u temeljne promjene.

Na dan prve utakmice RB Lajpciga, novog tima Zvezdinog Andrije Maksimovića (18), postalo je očigledno kakve su namjere novog trenera Olea Vernera, doskorašnjeg šefa struke Verdera.

Prvi trener koga je u Red Bulu postavio Jirgen Klop izveo je na meč protiv niželigaša Mojzelvica (3:0) ekipu bez nekoliko iskusnih igrača i zvučnih imena, na koje više neće računati. Nije igrao ni Andrija Maksimović, što je bilo donekle očekivano jer je tek potpisao, dok je sa druge strane nastupao novi ofanzivac doveden iz PSV Ajndhovena, Belgijanac Johan Bakajoko (22), plaćen 17 miliona evra.

Upravo je donedavno najskuplji igrač Holandije bio strijelac jednog od tri gola, kao i Jan Diomante (18), lijevo krilo i novajlija Lajpciga, doveden iz Leganesa za 20 miliona evra. Uz njih, strijelac je bio i Ćavi Simons (22), koji je u klubu od januara. On je i najskuplji igrač kluba, sa procijenjenom vrednošću od 70 miliona evra, uz tandem dvojice centarfora Benjamin Šeško (22 godine, 70 miliona) i Loisa Opende (25 godina, 50 miliona).

I njih dvojica su igrala, kao i srpski bek Kosta Nedeljković ponovo pozajmljen iz Aston Vile, ali je podjednako vijest i ko nije bio u timu.

Na ove 4 zvijezde RB Lajpcig više ne računa

Krilni napadač Timo Verner (29) proveo je prošlu sezonu u Totenhemu na pozajmici kod Angea Postekoglua, kod kojeg je imao ulogu do početka januara i povrede, a nakon toga nije uopšte igrao. On je u RB Lajpcigu postao legenda jer je odigrao čak 213 utakmica, dao 113 golova, namjestio 47, ali više nema mjesta u timu, iako će biti ugovorom vezan za RB do 30. juna 2026. godine.

Otići će i njegov vršnjak, portugalski napadač Andre Silva (29), koji je u klubu od 2021, uz odlazak na pozajmicu u Real Sosijedad. Napadač koga je Milan svojevremeno platio 38 miliona evra nije u planovima novog trenera Olea Vernera. Prošle sezone je uglavnom ulazio sa klupe i tako je sabrao 23 nastupa, ali je postigao samo dva gola, uz dvije asistencije. I on je odigrao trocifreni broj utakmica za Lajpcig (110, uz 27 golova).

Klub će napustiti i reprezentativac Sjeverne Makedonije goranskog porijekla Elif Elmas (25). Iako je početkom prošle sezone došao u klub na poziv tadašnjeg trenera Marka Rozea, novi šef struke Verner, prvi koji je postavljen u mandatu direktora Red Bula Jirgena Klopa, ne vjeruje toliko Elmasu, takođe krilnom napadaču, koji nije imao uspješnu epizodu u Lajpcigu - Ili je bio rezerva koja ne ulazi ili je bio na bolovanju zbog kidanja mišića. Zato je minulu polusezonu proveo u Italiji, na pozajmici Salernitani, poslije samo šest utakmica za Red Bul.

RB Lajpcig rastašće se i sa Kevinom Kamplom (34), poznatim slovenačkim veteranom koji je daleko od svog igračkog zenita i koji je prekobrojan na centralnim pozicijama u veznom redu, na kojima Lajpcig želi nove opcije.

Kolika je Klopova uloga? "Hiljadu puta ću objasniti"

Kao visoki funkcioner Red Bula i "direktor za globalni fudbal", trofejni stručnjak ima velika ovlašćenja, ali želi da naglasi da nije šef iz sjenke.

"Ne znam da li ću ovo morati da objasnim još hiljadu puta, ali nisam ovdje šef iz sjenke. Samo pokušavam da doprinesem svojim iskustvom i zaista toga imam mnogo", kazao je Klop na jednom od treninga ove nedjelje.

Nakon što je RB Lajpcig prošle sezone završio sedmi, što je neuspjeh kakav nije doživio od 2016. godine i ulaska u ligu, odlučio je da napravi temeljne promjene. Klop je govorio i o ciljevima i planovima.

"Želimo da budemo što uspješniji možemo. Bilo bi to sjajno. Želimo da budemo kao klub proaktivni, intenzivni, dobro organizovani i kreativni. Tim će se i dalje mijenjati, mislim da je to jasno", dodao je on.

Istakao je i to da je oduševljen novim trenerom.

"Ostavio je sjajan utisak. Uradio je fantastičan posao u Bremenu i Kilu i zaista nas je impresionirao na pregovorima. Oduševljeni smo zato što smo ga doveli za glavnog trenera. Počeli smo, ovo je tek početak i veoma je pozitivno za sada", dodao je Klop.