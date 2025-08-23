logo
"Ovo je za Dioga Žotu": Dao gol i niko nije mogao da ga stigne, njega ne zaboravlja

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Džerel Kvansa postigao je pogodak za Leverkuzen i posvetio ga je Diogu Žoti koji je tragično nastradao u saobraćajnoj nesreći u Španiji.

Džarel Kvansa posvetio gol Diogu Žoti Izvor: Mika Volkmann / Alamy / Profimedia

Diogo Žota je svima u mislima, posebno onima koji su ga upoznali i igrali sa njim u Liverpulu ili reprezentaciji Portugala. Gdje god da odu, ne zaboravljaju ga, što je pokazao i defanzivac Džarel Kvansa koji je oduševio mnoge svojim potezom poslije gola koji je dao.

U meču Leverkuzena i Hofenhajma Kvansa je zatresao mrežu u 6. minutu. Bio je najviši u skoku, matirao golmana i onda otrčao da proslavi to u stilu Žote. Jasno je svima na stadionu bilo kome je posvetio gol i sve to bilo je veoma emotivno za njega.

Podsjetimo, Diogo Žota poginuo je u saobraćajnoj nesreći u Španiji zajedno sa svojim bratom Andreom Silvom. Njih dvojica bila su u "lamborginiju" koji je sletio sa puta i zapalio se. Sahranjeni su u Portugalu i od njih se oprašta cijeli fudbalski svijet.

"To nije istina"

Prve informacije o pogibiji Žote i Silve glasile su da je u pitanju bila prebrza vožnja i da je to dovelo do slijetanja sa puta. Međutim, kamiondžija koji je bio prvi na licu mjesta i koji je jedan od svjedoka tvrdi da to nije istina i da tu to lažne informacije.

"Porodici dajem riječ da oni nisu vozili prebrzo. Mogao sam da vidim jasno i model automobila i boju, vozim ovim putem svakog dana od ponedjeljka do subote, znam da je ovaj put užasan, mračan je. Vidio sam boju kola, sve sam vidio perfektno. Kasnije se nažalost završilo tako kako se završilo", rekao je Hoze Azevedo.

Tagovi

Diogo Žota Bundesliga Bajer Leverkuzen

