"Dopisivao sam se sa Žotom veče prije tragedije": Milner otkrio detalje, još uvijek je u šoku

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Džejms Milner otkrio je da se dopisivao sa Dijogom Žotom veče prije tragedije i smrti Portugalca. Objasnio je i koliko su bili bliski...

Džejms Milner i Diogo Žota Izvor: Oli SCARFF / AFP / Profimedia

Diogo Žota poginuo je u saobraćajnoj nesreći u Španiji sa rođenim bratom Andreom Silvom. Od njih dvojice oprašta se fudbalski svijet već nedjeljama i mnogi ne mogu da vjeruju da ih nikada više neće vidjeti. Saigrači u superlativima govore o nekadašnjem napadaču Liverpula, a Džejms Milner je otkrio i da se dopisivao sa njim veče prije tragedije.

"Ništa posebno nije bilo. Samo smo se čuli, pitali jedan drugog šta ima i kako ide ii to je to. Onda mi je neko poslao poruku i pitao me 'da li je istina'. Nisam znao u tom momentu šta se dešava, pisao sam poruke ljudima u Liverpulu da se raspitam. Užasno je bilo, nisam imao mnogo težih dana u životu od tog", ispričao je Milner.

Nastavio je da priča o Žoti i o njihovom prijateljstvu i odnosu kakav su imali.

"Obožavao sam tog čovjeka, kao igrača i mnogo više kao prijatelja. Kada je Baleba rekao da hoće da promijeni broj na dresu i da je broj 20 slobodan u Brajtonu, odmah sam ga tražio, osjetio sam da je to ono što moram da uradim. Kada god obučem taj dres, mislim na njega. Samo tri sezone smo bili zajedno, možda biste rekli da nemamo mnogo toga zajedničkog, ali je odmah sve 'kliknulo'. Možda zato što smo obojica veoma tvrdoglavi, ja sam tvrdoglava osoba, ali Žota... Taj čovjek je znao da me izludi."

"Uvijek je bio nasmijan"

Prepoznatljiv osmijeh na licu, stalno raspoložen, spreman da bude tu uz saigrače, da podigne atmosferu...

"Bio je nevjerovatan čovjek, jedan od mojih najomiljenijih saigrača za cijelu karijeru. Uvijek je bio nasmijan, uveseljavao ljude. Da ste ga stavili na bilo koje mjesto u svlačionici, pored bilo kog igrača, on bi našao način da se sprijatelji sa njim", zaključio je Milner.

Pogibija Dijoga Žote
Izvor: DailyMotion/Castile and León Diary

Tagovi

Diogo Žota Džejms Milner

