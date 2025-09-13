logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ermedin Demirović istakao kandidaturu za najljepši gol sezone u Bundesligi (VIDEO)

Ermedin Demirović istakao kandidaturu za najljepši gol sezone u Bundesligi (VIDEO)

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Napadač Štutgarta i reprezentacije Bosne i Hercegovine Ermedin Demirović postigao je fantastičan gol na gostovanju u Frajburgu u okviru trećeg kola Bundeslige, ali su njegove "švabe" poražene u nastavku (3:1).

Ermedin Demirović golčina petom video Izvor: Tom Weller / AFP / Profimedia

Centarfor "švaba" i selekcije BiH istakao je kandidaturu za najljepši pogodak sezone u Bundesligi.

Demirović je u 20. minutu meča protiv Frajburga petom sa 10-ak metara bez gledanja pogodio sami ugao za vođstvo Štugarta.

Bio je to prvenac napadača "zmajeva" u novoj prvenstvenoj sezoni, a ukupno treći gol s obzirom da je bio strijelac dva pogotka u DFB Pokalu protiv Braunšvajga.

Pogledajte remek-djelo Demirovića

Međutim, Demirovićev tim nije uspio da sačuva prednost u nastavku, već je domaćin napravio preokret za koji je najzaslužniji rezervista Igor Matanović, hrvatski internacionalac, koji je u igru ušao u 78. minutu.

Hrvat je samo tri minuta kasnije postigao izjednačujući pogodak, da bi Deri Šernant u 89. minutu trasirao put ka prvoj ovosezonskoj pobjedi Frajburga.

A nju je potvrdio svojim drugim golom ponovo Matanović iz jedanaesterca u sudijskoj nadoknadi.

Ovo je gostima sa stadiona "Gotlib Dajmler" bio drugi poraz u sezoni. 



Standings provided by Sofascore

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Štutgart Ermedin Demirović fudbal zmajevi Bundesliga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC