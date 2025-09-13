Ermedin Demirović istakao kandidaturu za najljepši gol sezone u Bundesligi (VIDEO)

Napadač Štutgarta i reprezentacije Bosne i Hercegovine Ermedin Demirović postigao je fantastičan gol na gostovanju u Frajburgu u okviru trećeg kola Bundeslige, ali su njegove "švabe" poražene u nastavku (3:1).
Centarfor "švaba" i selekcije BiH istakao je kandidaturu za najljepši pogodak sezone u Bundesligi.
Demirović je u 20. minutu meča protiv Frajburga petom sa 10-ak metara bez gledanja pogodio sami ugao za vođstvo Štugarta.
Bio je to prvenac napadača "zmajeva" u novoj prvenstvenoj sezoni, a ukupno treći gol s obzirom da je bio strijelac dva pogotka u DFB Pokalu protiv Braunšvajga.
Pogledajte remek-djelo Demirovića
GOLAÇO DO STUTTGART— Futeboleiros (@Futteboleiroos)September 13, 2025
Freiburg 0x1 VfB Stuttgart
⚽ Ermedin Demirović
️ Jamie Leweling
Bundesliga | Rodada 3
@CanalGOATBRpic.twitter.com/GpMS0UWLRA
Međutim, Demirovićev tim nije uspio da sačuva prednost u nastavku, već je domaćin napravio preokret za koji je najzaslužniji rezervista Igor Matanović, hrvatski internacionalac, koji je u igru ušao u 78. minutu.
Hrvat je samo tri minuta kasnije postigao izjednačujući pogodak, da bi Deri Šernant u 89. minutu trasirao put ka prvoj ovosezonskoj pobjedi Frajburga.
A nju je potvrdio svojim drugim golom ponovo Matanović iz jedanaesterca u sudijskoj nadoknadi.
Ovo je gostima sa stadiona "Gotlib Dajmler" bio drugi poraz u sezoni.
Standings provided by Sofascore
(MONDO)