Ermedin Demirović istakao kandidaturu za najljepši gol sezone u Bundesligi (VIDEO)

Napadač Štutgarta i reprezentacije Bosne i Hercegovine Ermedin Demirović postigao je fantastičan gol na gostovanju u Frajburgu u okviru trećeg kola Bundeslige, ali su njegove "švabe" poražene u nastavku (3:1).

Centarfor "švaba" i selekcije BiH istakao je kandidaturu za najljepši pogodak sezone u Bundesligi.

Demirović je u 20. minutu meča protiv Frajburga petom sa 10-ak metara bez gledanja pogodio sami ugao za vođstvo Štugarta.

Bio je to prvenac napadača "zmajeva" u novoj prvenstvenoj sezoni, a ukupno treći gol s obzirom da je bio strijelac dva pogotka u DFB Pokalu protiv Braunšvajga.

Pogledajte remek-djelo Demirovića

Međutim, Demirovićev tim nije uspio da sačuva prednost u nastavku, već je domaćin napravio preokret za koji je najzaslužniji rezervista Igor Matanović, hrvatski internacionalac, koji je u igru ušao u 78. minutu.

Hrvat je samo tri minuta kasnije postigao izjednačujući pogodak, da bi Deri Šernant u 89. minutu trasirao put ka prvoj ovosezonskoj pobjedi Frajburga.

A nju je potvrdio svojim drugim golom ponovo Matanović iz jedanaesterca u sudijskoj nadoknadi.

Ovo je gostima sa stadiona "Gotlib Dajmler" bio drugi poraz u sezoni.







