Došao na dvije godine, otišao poslije tri utakmice! Bajer Leverkuzen smijenio Erika ten Haga

Erik ten Hag više nije trener "farmaceuta".

Po odlasku Ćabija Alonsa u Real Madrid, morao je Bajer Leverkuzen da krene u potragu za novim trenerom. Izbor je pao na Erika ten Haga, koji je stavio paraf na dvogodišnji ugovor, ali je holandski strateg ekspresno smijenjen!

Odradio je samo tri utakmice na klupi "farmaceuta", jednu u Kupu i dvije u Bundesligi. Upisao je ubjedljiv trijumf (0:4) nad niželigašem Zonenhofom u kup-takmičenju, dok u prvenstvu stvari nisu krenule po planu. Na Baj Areni je zabilježen poraz u duelu sa Hofenhajmom (1:2), nakon čega je ekipa remitirala rezultatom 3:3 sa Verderom na Vezeru.

Jedan od mogućih šest bodova nije zadovoljio upravu kluba, koja ponovo mora da traži šefa stručnog štaba.

"Ova odluka nije bila laka za nas. Niko nije želio da napravi ovaj korak. Međutim, proteklih nekoliko nedjelja je pokazalo da izgradnja novog i uspješnog tima sa ovim sastavom ne može efikasno da se obavi. Čvrsto vjerujemo u kvalitet našeg tima i sada ćemo učiniti sve što je moguće da napravimo sljedeće korake u razvoju sa novom konfiguracijom", rekao je generalni direktor Bajera zadužen za sportska pitanja Simon Rolfs.

Odluku o smjeni Ten Haga prokomentarisao je i izvršni direktor kluba Fernando Karo.

"Razdvajanje u ovoj ranoj fazi sezone je bolno, ali iz naše perspektive, bilo je neophodno. Naš cilj ostaje da postignemo postavljene ciljeve sezone – za to su nam potrebni najbolji mogući uslovi na svim nivoima."

Ten Hag je trenersku karijeru počeo u omladinskoj školi Tventea, nakon čega je radio i kao pomoćni trener u seniorskom timu. Bio je kasnije pomoćnik i PSV-u, nakon čega je samostalno vodio Gou Ahed Igls, drugi tim Bajerna, Utreht, Ajaks i Mančester junajted. Takođe, jedno vrijeme je bio i sportski direktor Utrehta.

