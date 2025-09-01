logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Došao na dvije godine, otišao poslije tri utakmice! Bajer Leverkuzen smijenio Erika ten Haga

Došao na dvije godine, otišao poslije tri utakmice! Bajer Leverkuzen smijenio Erika ten Haga

Autor Dragan Šutvić
0

Erik ten Hag više nije trener "farmaceuta".

Bajer Leverkuzen smijenio Erika ten Haga Izvor: INA FASSBENDER / AFP / Profimedia

Po odlasku Ćabija Alonsa u Real Madrid, morao je Bajer Leverkuzen da krene u potragu za novim trenerom. Izbor je pao na Erika ten Haga, koji je stavio paraf na dvogodišnji ugovor, ali je holandski strateg ekspresno smijenjen!

Odradio je samo tri utakmice na klupi "farmaceuta", jednu u Kupu i dvije u Bundesligi. Upisao je ubjedljiv trijumf (0:4) nad niželigašem Zonenhofom u kup-takmičenju, dok u prvenstvu stvari nisu krenule po planu. Na Baj Areni je zabilježen poraz u duelu sa Hofenhajmom (1:2), nakon čega je ekipa remitirala rezultatom 3:3 sa Verderom na Vezeru.

Jedan od mogućih šest bodova nije zadovoljio upravu kluba, koja ponovo mora da traži šefa stručnog štaba.

"Ova odluka nije bila laka za nas. Niko nije želio da napravi ovaj korak. Međutim, proteklih nekoliko nedjelja je pokazalo da izgradnja novog i uspješnog tima sa ovim sastavom ne može efikasno da se obavi. Čvrsto vjerujemo u kvalitet našeg tima i sada ćemo učiniti sve što je moguće da napravimo sljedeće korake u razvoju sa novom konfiguracijom", rekao je generalni direktor Bajera zadužen za sportska pitanja Simon Rolfs.

Odluku o smjeni Ten Haga prokomentarisao je i izvršni direktor kluba Fernando Karo.

"Razdvajanje u ovoj ranoj fazi sezone je bolno, ali iz naše perspektive, bilo je neophodno. Naš cilj ostaje da postignemo postavljene ciljeve sezone – za to su nam potrebni najbolji mogući uslovi na svim nivoima."

Ten Hag je trenersku karijeru počeo u omladinskoj školi Tventea, nakon čega je radio i kao pomoćni trener u seniorskom timu. Bio je kasnije pomoćnik i PSV-u, nakon čega je samostalno vodio Gou Ahed Igls, drugi tim Bajerna, Utreht, Ajaks i Mančester junajted. Takođe, jedno vrijeme je bio i sportski direktor Utrehta.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Bajer Leverkuzen fudbal Bundesliga treneri Erik ten Hag

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC