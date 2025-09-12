Bivši selektor Danske nakon 10 godina u njemačkom fudbalu: Krenuo je pobjedom - Bajer sa devetoricom sačuvao tri boda!

Kasper Hjulmand se nakon 10 godina vratio u njemački fudbal. Povratnički mandat započeo je trijumfom, iako je njegov tim duel sa Ajntrahtom završio sa devetoricom na terenu.

Nakon što su smijenili Erika ten Haga, čelnici Bajera su za ovog trenera imenovali danskog stratega Kaspera Hjulmanda.

Nekadašnji selektor nacionalnog tima, koji je na ovoj funkciji proveo četiri godine, tako se nakon jedne decenije vratio u njemački fudbal.

Od maja 2014. do februara 2015. godine sjedio je na klupi Majnca, a povratnički mandat u njemački fudbal započeo je trijumfom.

"Farmaceuti" su na Baj Areni savladali Ajntraht rezultatom 3:1, što im je ujedno bio i prvi trijumf u sezoni. Djelovalo je da će do njega lako doći jer su Grimaldo u 10. i Šik u četvrtom minutu nadoknade prvog poluvremena iz jedanaesterca uspjeli da matiraju "jedinicu" tima iz Frankfurta Mihaela Ceterera.

Gosti su, međutim, prepolovili zaostatak u sedmom minutu nastavka preko Čana Jilmaza Uzuna, da bi od 58. minuta imali i igrača više nakon što je drugi žuti karton pokazan Robertu Andrihu.

U drugom minutu nadoknade drugu javnu opomenu dobio je i Ezekijel Fernandez, pa su domaći posljednjih nekoliko minuta morali da odrade samo sa devetoricom.

Međutim, iako brojčano inferiorniji, Bajer je do kraja susreta uspio da sačuva kapital i iz trećeg pokušaja zabilježi prvu pobjedu u novoj bundesligaškoj sezoni. Štaviše, uspio je u posljednjim trenucima da postigne i treći pogodak, ponovo preko Grimalda.

BUNDESLIGA – 3. kolo

Bajer – Ajntraht 3:1

Subota:

Frajburg – Štutgart (15.30)

Hajdenhajm – Borusija D. (15.30)

Majnc – RB Lajpcig (15.30)

Union Berlin – Hofenhajm (15.30)

Volfsburg – Keln (15.30)

Bajer – HSV (18.30)

Nedjelja:

Sankt Pauli – Augzburg (15.30)

Borusija M. – Verder (17.30)







