logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Bivši selektor Danske nakon 10 godina u njemačkom fudbalu: Krenuo je pobjedom - Bajer sa devetoricom sačuvao tri boda!

Bivši selektor Danske nakon 10 godina u njemačkom fudbalu: Krenuo je pobjedom - Bajer sa devetoricom sačuvao tri boda!

Autor Dragan Šutvić
0

Kasper Hjulmand se nakon 10 godina vratio u njemački fudbal. Povratnički mandat započeo je trijumfom, iako je njegov tim duel sa Ajntrahtom završio sa devetoricom na terenu.

profimedia-1036577887.jpg Izvor: Jan Huebner / imago sportfotodienst / Profimedia

Nakon što su smijenili Erika ten Haga, čelnici Bajera su za ovog trenera imenovali danskog stratega Kaspera Hjulmanda.

Nekadašnji selektor nacionalnog tima, koji je na ovoj funkciji proveo četiri godine, tako se nakon jedne decenije vratio u njemački fudbal.

Od maja 2014. do februara 2015. godine sjedio je na klupi Majnca, a povratnički mandat u njemački fudbal započeo je trijumfom.

"Farmaceuti" su na Baj Areni savladali Ajntraht rezultatom 3:1, što im je ujedno bio i prvi trijumf u sezoni. Djelovalo je da će do njega lako doći jer su Grimaldo u 10. i Šik u četvrtom minutu nadoknade prvog poluvremena iz jedanaesterca uspjeli da matiraju "jedinicu" tima iz Frankfurta Mihaela Ceterera.

Gosti su, međutim, prepolovili zaostatak u sedmom minutu nastavka preko Čana Jilmaza Uzuna, da bi od 58. minuta imali i igrača više nakon što je drugi žuti karton pokazan Robertu Andrihu.

U drugom minutu nadoknade drugu javnu opomenu dobio je i Ezekijel Fernandez, pa su domaći posljednjih nekoliko minuta morali da odrade samo sa devetoricom.

Međutim, iako brojčano inferiorniji, Bajer je do kraja susreta uspio da sačuva kapital i iz trećeg pokušaja zabilježi prvu pobjedu u novoj bundesligaškoj sezoni. Štaviše, uspio je u posljednjim trenucima da postigne i treći pogodak, ponovo preko Grimalda.

BUNDESLIGA – 3. kolo

Bajer – Ajntraht 3:1

Subota:

Frajburg – Štutgart (15.30)

Hajdenhajm – Borusija D. (15.30)

Majnc – RB Lajpcig (15.30)

Union Berlin – Hofenhajm (15.30)

Volfsburg – Keln (15.30)

Bajer – HSV (18.30)

Nedjelja:

Sankt Pauli – Augzburg (15.30)

Borusija M. – Verder (17.30)



Standings provided by Sofascore

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Bundesliga Ajntraht Bajer Leverkuzen fudbal Kasper Hjulmand

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC