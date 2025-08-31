logo
Borusija Dortmund upisala prvu pobjedu: Girasi najavio fantastičnu sezonu

Autor Haris Krhalić
Borusija Dortmund stigla je do sigurne pobjede nad Unionom iz Berlina.

seru girasi borusija dortmund Izvor: Moritz Müller / Alamy / Profimedia

Borusija Dortmund je u drugom kolu uspjela da dođe do prvog trijumfa u novoj sezoni Bundeslige. Nakon što su prošlog vikenda ispustili pobjedu i dva gola prednosti u posljednja četiri minuta, ove nedjelje slavili su protiv Uniona iz Berlina rezultatom 3:0.

„Milionere“ je do pobjede vodio Seru Girasi, koji je danas bio dvostruki strijelac.

Fudbaler iz Gvineje je Borusiju doveo u vodstvo u finišu prvog dijela, nakon što mu je asistirao Brazilac Jan Kuto.

U 58. minutu Maksimilijan Bajer je sjajno proigrao istog fudbalera, a ovaj lagano potkopao loptu i poslao je u mrežu za 2:0. Girasi je bio strijelac i u prošlom kolu, tako da je na sjajan način otvorio sezonu sa tri gola u dvije utakmice.

Do kraja meča vidjeli smo još jedan pogodak, a ponovo je loptu iz mreže vadio golman Uniona. Strijelac u 81. minutu bio je Feliks Nmeča.

Nakon povratka sa reprezentativne pauze Borusiju čeka duel sa Hajdenhajmom, dok će Union Berlin dočekati Hofenhajm.

