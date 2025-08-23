logo
Remi Borusije Dortmund i Sent Paulija: Vasilj "skinuo" penal

Autor Haris Krhalić
Borusija Dortmund je do 86. minuta imala dva gola prednosti, ali na kraju nije uspjela slaviti.

nikola vasilj Izvor: IBRAHIM OT / AFP / Profimedia

Fudbaleri Borusije iz Dortmunda nisu na najbolji način započeli novu sezonu u Bundesligi. Na gostovanju kod Sent Paulija bili su na pragu pobjede, ali su se na kraju morali zadovoljiti sa jednim bodom.

Sent Pauli – Borusija Dortmund 3:3 (0:1)

„Milionere“ je do prednosti doveo Girasi u 34. minutu da bi pet minuta isti igrač imao šansu da dođe i do drugog gola, ali ga je u tome spriječio golman reprezentacije BiH Nikola Vasilj koji je zaustavio njegov udarac sa „bijele tačke“.

U 50. minutu Untondži pogađa za izjednačenje, da bi gosti 17 minuta kasnije ponovo poveli. Ovog puta je strijelac bio Anton.

Igrao se 74. minut kada je Brant pogodio za dva gola prednosti i činilo se kako će Borusija pobjedom započeti novu sezonu.

Ipak, u 86. minutu Mane je skrivio jedanesterac nakon čega je isključen, a siguran izvođač najstrože kazne bio je Sinani. Tri minuta kasnije domaći tim stiže do novog izjednačenja.

Nakon sjajne akcije, Smit je šutirao sa nekih 20 metara i pogodio u lijevi ugao za konačnih 3:3.

BUNDESLIGA – 1. kolo

Subota (23. avgust):

Bajer – Hofenhajm 1:2

Ajntraht – Verder 4:1

Frajburg – Augzburg 1:3

Hajdenhajm – Volfsburg 1:3

Union Berlin – Štutgart 2:1

Sent Pauli – Borusija D. 3:3

Odigrano juče:

Bajern – RB Lajpcig 6:0

Nedjelja (24. avgust):

Majnc – Keln (15.30)

Borusija M. – HSV (17.30)

Tagovi

Sent Pauli Bundesliga Borusija Dortmund Nikola Vasilj fudbal

