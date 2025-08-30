Japanac otplaćuje milione u Frankfurtu, Verder sa igračem manje do dva pogotka i remija!

Ajntraht iz Fankfurta zahvaljujući Japancu Ritsuu stigao do ubjedljive pobjede na gostovanju Hofenhajmu.

Ako devet golova nije bilo dovoljno onaj deseti protiv Ajntrahta koji je Japanac Ritsu Doan postigao prošle sezone u Bundesligi bio je dovoljan da ga preporuči klubu iz Frankfurta.

Tokom ljeta Ajntraht je platio Frajburgu 21 milion evra, a Japanac je već na startu sezone počeo da otplaćuje taj iznos.

Poslije dva gola u Kupu Njemačke japanski napadač u subotu je sa dva pogotka i asistencijom predvodio Ajntraht do sigurne pobjede 3:1 na gostovanju kod Hofenhajma.

Pogotke je postigao u prvih pola sata, a asistenciju ostavio za početak drugog poluvremena kada je Džan Uzun povisio na 3:0, da bi domaćini do kraja samo postigli utješni gol.

Dvostruki strijelac ove subote bio je i Patrik Šik u remiju Bajera i Verdera 3:3. Klub iz Leverkuzena vodio je 3:1 i imao igrača više poslije isključenja Štarka, ali je onda Šmit golom petnaest minuta prije kraja vratio neizvjesnost. Verder se nije predavao, u četvrtom minutu sudijske nadoknade izborili su korner nakon kojeg smo vidjeli maratonsku akciju za izjednačenje. Gotovo svi su došli u šesnaesterac Bajera, stigao je tu i golman Bakhaus, pogodili su domaći prvo prečku, a onda je lopta stigla do Kulibalija koji sa nekoliko metara pogađa za remi 3:3.

Bundesliga 2. kolo

Hofenhajm – Ajntraht 1:3 (0:2)

Lajpcig – Hajdenhajm 2:0 (0:0)

Štutgart – Borusija Menhengladbah 1:0 (0:0)

Verder - Bajer 3:3 (1:2)

Augzburg – Bajern 18.30

Nedjelja

Volfsburg – Majnc

Borusija Dortmund – Union Berlin

Keln - Frajburg

Odigrano u petak

HSV – Sent Pauli 0:2 (0:1)



