Japanac otplaćuje milione u Frankfurtu, Verder sa igračem manje do dva pogotka i remija!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
0

Ajntraht iz Fankfurta zahvaljujući Japancu Ritsuu stigao do ubjedljive pobjede na gostovanju Hofenhajmu.

Bundesliga 2 kolo rezultati Ajntraht pobijedio Hofenhajm Izvor: UWE ANSPACH / AFP / Profimedia

Ako devet golova nije bilo dovoljno onaj deseti protiv Ajntrahta koji je Japanac Ritsu Doan postigao prošle sezone u Bundesligi bio je dovoljan da ga preporuči klubu iz Frankfurta.

Tokom ljeta Ajntraht je platio Frajburgu 21 milion evra, a Japanac je već na startu sezone počeo da otplaćuje taj iznos.

Poslije dva gola u Kupu Njemačke japanski napadač u subotu je sa dva pogotka i asistencijom predvodio Ajntraht do sigurne pobjede 3:1 na gostovanju kod Hofenhajma.

Pogotke je postigao u prvih pola sata, a asistenciju ostavio za početak drugog poluvremena kada je Džan Uzun povisio na 3:0, da bi domaćini do kraja samo postigli utješni gol.

Dvostruki strijelac ove subote bio je i Patrik Šik u remiju Bajera i Verdera 3:3. Klub iz Leverkuzena vodio je 3:1 i imao igrača više poslije isključenja Štarka, ali je onda Šmit golom petnaest minuta prije kraja vratio neizvjesnost. Verder se nije predavao, u četvrtom minutu sudijske nadoknade izborili su korner nakon kojeg smo vidjeli maratonsku akciju za izjednačenje. Gotovo svi su došli u šesnaesterac Bajera, stigao je tu i golman Bakhaus, pogodili su domaći prvo prečku, a onda je lopta stigla do Kulibalija koji sa nekoliko metara pogađa za remi 3:3.

Bundesliga 2. kolo

Hofenhajm – Ajntraht 1:3 (0:2)
Lajpcig – Hajdenhajm 2:0 (0:0)
Štutgart – Borusija Menhengladbah 1:0 (0:0)
Verder - Bajer 3:3 (1:2)
Augzburg – Bajern 18.30

Nedjelja
Volfsburg – Majnc
Borusija Dortmund – Union Berlin
Keln - Frajburg

Odigrano u petak
HSV – Sent Pauli 0:2 (0:1)



Tagovi

Bundesliga Ajntraht Frankfurt fudbal

