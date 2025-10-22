Ermedin Demirović propušta ključne mečeve "zmajeva" u kvalifikacijama za Mundijal

Reprezentativac Bosne i Hercegovine Ermedin Demirović propustiće odlučujuće mečeve u kvalifikacijama za Svjetsko prvensto protiv Rumunije i Austrije.

Izvor: EYE4images/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Demirović je imao prelom kosti zbog čega je već propustio mečeve u kvalifikacijama u oktobru, a djeluje da ga neće biti ni u novembru kada se sve bude lomilo, prenosi "Arena Sport".

Da će Demirović morati na pauzu, potvrdio je i potez njegovog kluba Štutgarta koji ga je sklonio sa liste prijavljenih igrača za duele u Ligi Evrope.

"Švabe" su iskoristile UEFA pravilo prema kojem se povrijeđeni igrač može zamijeniti do šestog kola.

Prema navodima njemačkih medija, njegov povratak se tek očekuje u decembru.

(MONDO)