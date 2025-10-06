logo
Veliki problemi za Barbareza pred mečeve odluke: Ermedin Demirović povrijeđen, biće osam sedmica van terena!

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić
0

Selektor BiH Sergej Barbarez suočio se sa velikim problemima pred kraj kvalifikacija za Mundijal 2026.

ermedin demirović Izvor: Promo/FS BiH

Fudbalsku reprezentaciju BiH u četvrtak (9. oktobar) očekuje gostovanje na Kipru, u sklopu kvalifikacija za Mundijal 2026.

Radi se o jednoj od najznačajnijih utakmica za "zmajeve" u ovom ciklusu, ali selektor Sergej Barbarez neće moći da računa na usluge napadača Ermedina Demirovića, koji će zbog povrede morati da odsustvuje sve do decembra!

Za Barbareza su ovog ponedjeljka stigle veoma loše vijesti iz Štutgarta. Demirović se povrijedio proteklog vikenda, u bundesligaškom okršaju sa Hajdenhajmom, a prema preliminarnim informacijama, radi se o početnom prelomu tarzalne kosti.

Kako navodi list Bild, Demirovića čeka pauza koja bi mogla da potraje i do osam sedmica, tako da neće biti na raspolaganju bh. stručnom štabu kako za okršaj sa Kiprom, tako i za duele sa Rumunijom i Austrijom u novembarskom ciklusu kvalifikacija za SP koje se sljedećeg ljeta igra u SAD, Kanadi i Meksiku.

Demirović je ove sezone odigrao 10 utakmica za Štutgart u svim takmičenjima i postigao pet pogodaka. Za reprezentaciju BiH uknjižio je do sada 36 mečeva, zatresavši protivničku mrežu četiri puta.

(mondo.ba)

