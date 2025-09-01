"Zmajevi" započinju pripreme: "Stvorili smo pravu ekipu i familijaran odnos"

Nikola Vasilj i Ermedin Demirović govorili su pred početak priprema.

Reprezentativci BiH će danas na stadionu „Asim Ferhatović Hase“ odraditi prvi trening u sklopu priprema za utakmice sa San Marinom i Austrijom.

Na Ilidži su održane i prve medijske aktivnosti na ovom okupljanju, a predstavnicima medija su se obratili golman Nikola Vasilj i napadač Ermedin Demirović.

Vasilj je otkrio da je većina igrača stigla, dok se ostatak ekipe očekuje sutra.

„Jučer je većina igrača došla, a danas će ostatak njih, pa tako sa nestrpljenjem čekamo ove dvije utakmice. Što se tiče prve utakmice, moramo biti oprezni i znamo koliko te ekipe mogu biti nezgodne iz kontranapada ukoliko ne postignemo gol. Mislim da moramo biti maksimalno fokusirani i iskoristiti cijelu sedmicu da se dobro pripremimo za utakmicu.“

Svjestan je prvi golman "zmajeva" važnosti utakmice sa Austrijom, ali se fokus ne smije izgubiti sa San Marina.

„Svi znamo koliko će važnost imati ta utakmica protiv Austrije i upravo zbog toga je bitno da imamo fokus na San Marinu. Želimo iskoristiti ovu sedmicu na najbolji način, da se dobro pripremimo, te da u utakmicu uđemo maksimalno ozbiljno. Ne mora značiti da će biti lagano, ali svi znamo da rani pogodak može odvesti utakmicu u drugom smjeru. Međutim, ako se to ne desi, moramo imati strpljenja. Naravno, prihvatamo ulogu favorita i naš fokus treba biti samo na prvoj utakmici, a poslije toga možemo razmišljati o Austriji.“

Ermedin Demirović govorio je o formi narednog protivnika, ali i svojoj.

"Za svakog igrača koji igra u napadu je veoma bitno da uđe u formu, te da zna kakav je osjećaj kada postigne gol i kada pobijediš utakmicu. Dat ćemo sve od sebe da što brže riješimo meč protiv San Marina, ali neće biti lagano. Imaju dosta dobrih igrača, dosta ofanzivnih igrača i važno je da iskoristimo te šanse koje ćemo imati. Utakmica protiv San Marina na našem terenu je bila teška, ali smo na imali šanse da je riješimo ranije. To će sada biti cilj i na tome ćemo raditi ovih dana, da odemo tamo što spremniji."

Kada je u pitanju atmosfera u timu, Demirović kaže da nikad nije imao bolji osjećaj kada je dolazio, nego sada.

„Ne sjećam se da sam ikad imao bolji osjećaj nego sada kada sam dolazio ovdje. Mislim da svako od nas zna zbog čega je tu i na dobrom smo putu. Imamo priliku da napravimo nešto posebno u ovoj godini, što se nije očekivalo na početku. Stvorili smo pravu ekipu i familijaran odnos između nas. Svako ima svoju formu u svom klubu, koja daje jedan lijep osjećaj kada dođemo na okupljanje.“

Današnji trening počinje u 17.30 časova.