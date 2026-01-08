Nijemci odbili Partizanovu ponudu za Miloševića: Postoji samo još jedna šansa za crno-bijele

Partizan je želio da kupi Miloševića na kraju sezone, ali Štutgart ne pristaje na tu opciju.

Izvor: Benedict Christ / imago sportfotodienst / Profimedia

Napadač Jovan Milošević (20) bio je najbolji igrač Partizana u jesenjem dijelu sezone, ali je pitanje da li će crno-bijeli dres nositi i narednog proljeća. Njemu je istekla jednogodišnja pozajmica u Humskoj, pa se vratio u Štugart, na čijim je treninzima posljednjih nekoliko dana. Partizan je u međuvremenu kao jedan od prioriteta postavio njegov povratak u klub, ali...

Kako prenosi "Mozzart Sport", Štugart je odbio Partizanovu ponudu! Crno-bijeli su njemačkom klubu ponudili da se Milošević vrati u Beograd na novu pozajmicu, koja bi trajala šest mjeseci, a da zatim bude otkupljen za 5.000.000 evra. Taj plan nije se svidio Nijemcima, koji očigledno imaju druge planove za talentovanog napadača.

Njemački klub vjeruje da bi srpski napadač već sada mogao da bude prodat za oko 8.000.000 evra, a čak im je i to malo - zato traže način da Jovan Milošević ponovi partije iz jesenjeg dijela sezone i tako sebi dodatno podigne cijenu. Jedna od opcija je i nova šestomjesečna pozajmica u Partizan, ali bi crno-bijeli u tom slučaju znali da narednog ljeta neće biti u prilici da otkupe napadača koji je u Humskoj pronašao fantastičnu formu.

Jovan Milošević ima ugovor sa Štutgarom na još godinu i po dana, ali u Njemačkoj već razmišljaju o produženju saradnje. Zapravo, tek nakon što se završe pregovori na relaciji klub-igrač o novom ugovoru, znaće se da li jedan od najboljih njemačkih timova tokom prethodnih nekoliko sezona razmišlja da odmah proda srpskog napadača ili da ga ponovo pozajmi i tako proba da mu podigne cijenu.

Partizan nema mnogo prostora da čeka sve te odluke, ali se čini i da nema drugu opciju. U ovom trenutku jako malo zavisi od crno-bijelih i čelnih ljudi kluba, koji su Štutgart obavijestili da će im se u narednim danima javiti sa novom ponudom. Kakva će ona biti i da li će je Nijemci prihvatiti, ostaje nam da vidimo.

Podsjećanja radi, Jovan Milošević je tokom jesenjeg dijela prvenstva imao 16 golova i pet asistencija na 23 utakmice u svim takmičenjima. Sa 12 golova i četiri asistencije na 17 mečeva Superlige Srbije bio je najbolji igrač jesenjeg dijela takmičenja, a Partizan je bez njega djelovao kao tim koji nema kvalitet za titulu.