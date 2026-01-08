Partizan je želio da kupi Miloševića na kraju sezone, ali Štutgart ne pristaje na tu opciju.
Napadač Jovan Milošević (20) bio je najbolji igrač Partizana u jesenjem dijelu sezone, ali je pitanje da li će crno-bijeli dres nositi i narednog proljeća. Njemu je istekla jednogodišnja pozajmica u Humskoj, pa se vratio u Štugart, na čijim je treninzima posljednjih nekoliko dana. Partizan je u međuvremenu kao jedan od prioriteta postavio njegov povratak u klub, ali...
Kako prenosi "Mozzart Sport", Štugart je odbio Partizanovu ponudu! Crno-bijeli su njemačkom klubu ponudili da se Milošević vrati u Beograd na novu pozajmicu, koja bi trajala šest mjeseci, a da zatim bude otkupljen za 5.000.000 evra. Taj plan nije se svidio Nijemcima, koji očigledno imaju druge planove za talentovanog napadača.
Nijemci odbili Partizanovu ponudu za Miloševića: Postoji samo još jedna šansa za crno-bijele
Njemački klub vjeruje da bi srpski napadač već sada mogao da bude prodat za oko 8.000.000 evra, a čak im je i to malo - zato traže način da Jovan Milošević ponovi partije iz jesenjeg dijela sezone i tako sebi dodatno podigne cijenu. Jedna od opcija je i nova šestomjesečna pozajmica u Partizan, ali bi crno-bijeli u tom slučaju znali da narednog ljeta neće biti u prilici da otkupe napadača koji je u Humskoj pronašao fantastičnu formu.
Jovan Milošević ima ugovor sa Štutgarom na još godinu i po dana, ali u Njemačkoj već razmišljaju o produženju saradnje. Zapravo, tek nakon što se završe pregovori na relaciji klub-igrač o novom ugovoru, znaće se da li jedan od najboljih njemačkih timova tokom prethodnih nekoliko sezona razmišlja da odmah proda srpskog napadača ili da ga ponovo pozajmi i tako proba da mu podigne cijenu.
Partizan nema mnogo prostora da čeka sve te odluke, ali se čini i da nema drugu opciju. U ovom trenutku jako malo zavisi od crno-bijelih i čelnih ljudi kluba, koji su Štutgart obavijestili da će im se u narednim danima javiti sa novom ponudom. Kakva će ona biti i da li će je Nijemci prihvatiti, ostaje nam da vidimo.
Podsjećanja radi, Jovan Milošević je tokom jesenjeg dijela prvenstva imao 16 golova i pet asistencija na 23 utakmice u svim takmičenjima. Sa 12 golova i četiri asistencije na 17 mečeva Superlige Srbije bio je najbolji igrač jesenjeg dijela takmičenja, a Partizan je bez njega djelovao kao tim koji nema kvalitet za titulu.