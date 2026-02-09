logo
Pretučen fudbalski sudija koji je zaprosio dečka na stadionu

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Romantični čin sudije Paskala Kajzera završio se batinama.

Pretučen sudija koji je zaprosio dečka Izvor: Kultur FC Köln/X/Printscreen

Njemački fudbalski sudija Paskal Kajzer brutalno je pretučen nakon što je zaprosio svog dečka na utakmici Bundeslige između Kelna i Volfsburga. Malo je reći da je javnost bila šokirana, a ovaj romantični gest nije se dopao huliganima koju su ga pronašli nekoliko dana kasnije i fizički napali.

Kajzet je pred hiljadama ljudi kleknuo pred svojim izabranikom i zaprosio ga, a kako se ova scena proširila po društvenim mrežama, stigla je i do dijela navijača koji su se odlučili za nasilje.

Prije napada su mu svakodnevno stizale prijetnje, u jednoj je navedena njegova adresa, ali njemačka policija nije reagovala na prijavu uz obrazloženje da "nema životne opasnosti". On je kasnije pretučen u svom dvorištu...

Kajzer je svoje seksualno opredeljenje javno objavio 2021. godine kada je priznao da je biseksualac. Tme je postao jedan od malobrojnih sudija koji su priznali svoju orijentaciju u svijetu profesionalnog fudbala.

Tagovi

fudbal Bundesliga

