logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kejn poništio kardinalnu grešku Nojera: Englez dva puta precizan iz penala, golovima dodao i asistenciju!

Kejn poništio kardinalnu grešku Nojera: Englez dva puta precizan iz penala, golovima dodao i asistenciju!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
0

Bajern se vratio na pobjednički kolosijek, nakon što u posljednja dva kola nije uspio da trijumfuje.

Bundesliga Bajern Hofenhajm Izvor: Eibner-Pressefoto, Eibner-Pressefoto / Alamy / Profimedia

Golman Bajerna Manuel Nojer napravio je kardinalnu grešku u 35. minutu meča sa Hofenhajmom. Loše je kapiten Bavaraca ispucao loptu, samo do Fisnika Aslanija, koji je pročitao namjeru iskusnog čuvara mreže i uposlio Andreja Kramarića, kojem je ostao samo lakši dio posla.

Bio je to 9. gol hrvatskog internacionalca protiv Bajerna u karijeri, ali ga je sjajnom partijom poništio Hari Kejn, koji je u prvih 45 minuta postigao dva gola i jednom asistirao, za uvjerljivu prednost domaćih (3:1).

Oba puta je engleski napadač poentirao u večerašnjem duelu sa bijele tačke. Učinio je to prvi put u 20. minutu, nedugo nakon što je zbog prekršaja nad Dijazom isključen Akpoguma.

Novu priliku da poentira sa "kreča" tim Vensana Kompanija dobio je u 45. minutu, kada je ponovo Dijaz izborio penal, ovog puta nakon faula Coufala, da bi u posljednjim trenucima prvog dijela, u drugom minutu nadoknade, Kejn svom golgeterskom učinku dodao i asistenciju za Dijaza.

U nastavku je kolumbijski internacionalac sa dva pogotka, u 62. i 89. minutu, zapečatio sudbinu ekipe iz Sinshajma, koja je uknjižila prvi neuspjeh u ligi još od 7. decembra i gostovanja Borusiji Dortmund. Sa druge strane, Bajern je u borbi za titulu vratio šest bodova prednosti u odnosu na "milionere", koji su tokom jučerašnjeg dana trijumfovali na gostovanju u Volfsburgu.



Tablice omogućuje Sofascore

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Bajern Minhen fudbal Hofenhajm Bundesliga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC