Kejn poništio kardinalnu grešku Nojera: Englez dva puta precizan iz penala, golovima dodao i asistenciju!

Golman Bajerna Manuel Nojer napravio je kardinalnu grešku u 35. minutu meča sa Hofenhajmom. Loše je kapiten Bavaraca ispucao loptu, samo do Fisnika Aslanija, koji je pročitao namjeru iskusnog čuvara mreže i uposlio Andreja Kramarića, kojem je ostao samo lakši dio posla.

Bio je to 9. gol hrvatskog internacionalca protiv Bajerna u karijeri, ali ga je sjajnom partijom poništio Hari Kejn, koji je u prvih 45 minuta postigao dva gola i jednom asistirao, za uvjerljivu prednost domaćih (3:1).

Oba puta je engleski napadač poentirao u večerašnjem duelu sa bijele tačke. Učinio je to prvi put u 20. minutu, nedugo nakon što je zbog prekršaja nad Dijazom isključen Akpoguma.

Novu priliku da poentira sa "kreča" tim Vensana Kompanija dobio je u 45. minutu, kada je ponovo Dijaz izborio penal, ovog puta nakon faula Coufala, da bi u posljednjim trenucima prvog dijela, u drugom minutu nadoknade, Kejn svom golgeterskom učinku dodao i asistenciju za Dijaza.

U nastavku je kolumbijski internacionalac sa dva pogotka, u 62. i 89. minutu, zapečatio sudbinu ekipe iz Sinshajma, koja je uknjižila prvi neuspjeh u ligi još od 7. decembra i gostovanja Borusiji Dortmund. Sa druge strane, Bajern je u borbi za titulu vratio šest bodova prednosti u odnosu na "milionere", koji su tokom jučerašnjeg dana trijumfovali na gostovanju u Volfsburgu.







