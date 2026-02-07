Borusija "zakuvala" borbu za titulu: "Milioneri" slavili u Volfsburgu, Bajern na samo +3!

Tim sa Vestfalena je slavio na gostujućem terenu i zaostatak za liderom smanjio na samo tri boda.

Borusija je "zakuvala" borbu za titulu u Bundesligi!

Tim koji sa klupe predvodi Niko Kovač trijumfovao je ove subote u Volfsburgu (1:2) i na samo tri boda smanjio zaostatak za liderom Bajernom, koji će drugog dana vikenda biti na velikom ispitu. Bavarci, koji nisu uspjeli da upišu pobjede u posljednja dva ligaška meča, dočekaće zahuktali Hofenhajm, koji je nanizao pet trijumfa i koji kao trećeplasirani tim prvenstva već dva mjeseca ne zna za poraz.

Prva dva pogotka u Volfsburgu postignuta su nakon prekida, a do vođstva je sedam minuta prije odlaska na odmor stigao gostujući tim. Poslije kornera sa lijeve strane, Julijan Brant je bio najprisebniji na prvoj stativi i glavom poslao loptu u domaću mrežu.

"Vukovi" su, sa druge strane, uzvratili u sedmom minutu nastavka. Izveden je slobodan udarac sa desne strane, a grčki internacionalac i nekadašnji prvotimac PAOK-a Konstantinos Kulijerakis, kojeg u Borcu i Banjaluci ne pamte po dobrom, umakao pažnji gostujuće odbrane i takože poentirao poslije udarca glavom.

Nije potom bilo promjene rezultata sve do 87. minuta, kada je Serhu Girasi iskoristio odličnu kombinaciju svojih saigrača u posljednjoj trećini terena pred domaćim golom i prvenstvo koje se činilo izgubljenim za Borusiju učinio izuzetno interesantnim.

Posljednjeg dana februara očekuje nas Klasiker na Vestfalenu. Do tada će i jedni i drugi imati po dva rivala, pa će tako Bajern, poslije sutrašnjeg duela sa Hofenhajmom, gostovati Verder i dočekati Ajntraht. "Milioneri" će, sa druge strane, dočekati Majnc i ići u Lajpcig.

BUNDESLIGA – 21. kolo

Frajburg – Verder 1:0

Hajdenhajm – HSV 0:2

Majnc – Augzburg 2:0

Sankt Pauli – Štutgart 2:1

Volfsburg – Borusija D. 1:2

Borusija M. – Bajer (18.30)

Nedjelja:

Keln – Lajpcig (15.30)

Bajern – Hofenhajm (17.30)

Odigrano u petak:

Union Berlin – Ajntraht 1:1

