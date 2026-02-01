logo
Serhu Girasi za dva minuta napravio preokret Borusije, pa promašio penal za het-trik protiv "fenjeraša" (VIDEO)

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Dortmundska Borusija je zabilježila 13. pobjedu u Bundesligi i nastavila potjeru za vodećim Bajernom, koji nakon 20. kola ima šest bodova prednosti.

Borusija Dortmund Hajdenhajm Bundesliga Izvor: Dennis Ewert/RHR-FOTO / imago sportfotodienst / Profimedia

Tim iz Dortmunda ugostio je u nedjeljnom 20. kolu šampionata Njemačke posljednjeplasirani tim Hajdenhajma i zabilježio nova tri boda iako je do njih stigao mnogo teže od očekivanog. Imali su prednost, pa su gosti na "Vestfalenu" napravili preokret, da bi Serhu Girasi sa dva gola u dva minuta osigurao trijumf domaćinu.

BORUSIJA DORTMUND - HAJDENHAJM 3:2 (1:1)

Iako su "milioneri" imali inicijativu gotovo tokom cijelog prvog poluvremena, do samog finiša nisu uspjeli da pogode mrežu "fenjeraša".

Igrao se 44. minut kada je poslije kornera i greške golmana Dianta Ramaja, defanzivac Borusije Valdemar Anton pogodio za vođstvo domaćina - 1:0.

 I kad se činilo da će izabranici hrvatskog trenera Nika Kovača otići na odmor sa minimalnom prednošću, Hajdenhajm je u petom minutu nadoknade stigao do izjednačenja.

Nakon gužve u kaznenom prostoru, lopta je stigla do Julijana Nihiza, koji je iz drugog pokušaja nadmudrio golmana Gregora Kobela - 1:1.

Već na samom počtku drugog dijela, kao brzi voz je kroz trojicu igrača Dortmunda protutnjao Turčin Eren Dinkči i uputio povratnu loptu na 18 metara, a tamo je "bombu" odapeo ponovo Julijan Nihiz i pogodio sami ugao - 1:2.

Branili su se gosti koliko su mogli, a onda je u 68. i 69. minutu uslijedio "brickrig" dortmundske ekipe!

Najprije je Serhu Girasi nakon opravadno dosuđenog jedanaesterca pogodio za izjednačenje (2:2), a onda već u narednom napadu poslije asistencije Maksimilijana Bajera, iskosa sa desne strane plasirao loptu u mrežu za potpuni preokret - 3:2.

Priliku da udari pečat pobjedi imao je Girasi u 85. minutu kada je izborio novi penal, ali je napadač Gvineje sa "bijele tačke" šutirao iznad prečke.

Mogao je ovaj promašaj da kazni Arijon Ibrahimović u sudijskoj nadoknadi, čak u dva navrata, međutim, loše je reagovao i upropastio dvije stopostotne šanse, pa je Hajdenhajm uknjižio 13. poraz ove sezone.


Standings provided by Sofascore

(MONDO)

Tagovi

Borusija Dortmund Hajdenhajm Bundesliga

