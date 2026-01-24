Borusija slavila u "Kući starog šumara"! Bajern sada bježi (samo) osam bodova!

Borusija Dortmund kao gost savladala Union Berlin.

Izvor: Sebastian Räppold/Matthias Koch / imago sportfotodienst / Profimedia

Kiks Bajerna koji je doživio prvi poraz ove sezone u duelu sa Augzburgom iskoristila je Borusija Dortmund koja ne može da se pohvali da je ugrozima Bavarce, ali je zaostatak za liderom sada jednocifren.

"Milioneri" su u subotu uveče imali prijatno gostovanje na "Stadionu kod starog šumara" i savladali Union Berlin rezultatom 3:0.

Time je nastavljena dominacija Borusije protiv autsajdera iz Berlina koji je, računajući večerašnji duel, na posljednje tri utakmice protiv ekipe iz Dortmunda primio 12 golova, a nije dao niti jedan.

Borusija je svoj prvi dala sa bijele tačke, jedanaesterac je izveo Emre Džan i u 10. minutu je već bilo 1:0 za goste.

Početkom drugog poluvremena Niklas Šloterbek povisio je na 2:0 i najavio Borusijin 12. trijumf u sezoni, koji je šest minuta prije kraja "ovjerio" Maksimilijan Bajer.

Srpski napadač Andrej Ilić još jednom je počeo kao starter u redovima Union Berlina, ali nekadašnji fudbaler Napretka još čeka na svoj prvi gol ove sezone. Za razliku od prošle sezone kada je na 16 utakmica postigao sedam golova, sada je daleko od golgeterske forme, mada treba istaći da je u dosadašnjem toku sezone upisao sedam asistencija svojim saigračima.

Poslije treće vezane pobjede Borusija zaostaje osam bodova za vodećim Bajernom.



