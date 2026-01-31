logo
Haris Tabaković - 10. pogodak u Bundesligi za diobu trećeg mjesta najboljih golgetera

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Napadač Bosne i Hercegovine Haris Tabaković postigao je u subotu deseti gol u njemačkoj Bundesligi i treći je najbolji strijelac šampionata.

Haris Tabaković Izvor: Brauer-Fotoagentur / Adrian Schl / imago sportfotodienst / Profimedia

Centarfor "zmajeva" je u okviru 20. kola osigurao vođstvo Borusiji Menhengladbah i to na gostovanju u Bremenu, ali je Verder u četvrtom minutu sudijske nadoknade uspio da izbjegne poraz na "Vezeru".

VERDER - BORUSIJA (M) 1:1 (0:0)

Pogodak za vođstvo Borusije, Tabaković je postigao u 61. minutu kada je odlično reagovao na asistenciju Franka Onorea i pogodio mrežu golmana Mija Bekhausa.

Centarfor BiH time je prekinuo golgeterski post od 20 dana odnosno tri meča na kojima se nije upisao u strijelce.

Ipak, gosti su ostali bez vrijedna tri boda, odnosno šestog ovosezonskog trijumfa, duboko u sudijskoj nadoknadi vremena, kada je Verder stigao do remija golom Kekea Topa.

Inače, Tabaković je u Gladbah stigao kao pozajmljen igrač Hofenhajma, a sa 10 golova je na diobi trećeg mjesta na tabeli najboljih strijelaca sa Bajernovim Mišelom Oliseom. Neprikosneni lider je napadač minhenskog kluba Hari Kejn sa 21 golom.



Standings provided by Sofascore

(MONDO)

