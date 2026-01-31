Haris Tabaković - 10. pogodak u Bundesligi za diobu trećeg mjesta najboljih golgetera

Napadač Bosne i Hercegovine Haris Tabaković postigao je u subotu deseti gol u njemačkoj Bundesligi i treći je najbolji strijelac šampionata.

Izvor: Brauer-Fotoagentur / Adrian Schl / imago sportfotodienst / Profimedia

Centarfor "zmajeva" je u okviru 20. kola osigurao vođstvo Borusiji Menhengladbah i to na gostovanju u Bremenu, ali je Verder u četvrtom minutu sudijske nadoknade uspio da izbjegne poraz na "Vezeru".

VERDER - BORUSIJA (M) 1:1 (0:0)

Pogodak za vođstvo Borusije, Tabaković je postigao u 61. minutu kada je odlično reagovao na asistenciju Franka Onorea i pogodio mrežu golmana Mija Bekhausa.

GOL DO BORUSSIA MONCHENGLADBACH



Werder Bremen 0x1 Borussia Monchengladbach



⚽️ Haris Tabaković

️ Franck Honorat



Bundesliga | 20ª Rodada

️ Weserstadion

@OneFootballpic.twitter.com/WImstot0zE — Futeboleiros (@Futteboleiroos)January 31, 2026

Centarfor BiH time je prekinuo golgeterski post od 20 dana odnosno tri meča na kojima se nije upisao u strijelce.

Ipak, gosti su ostali bez vrijedna tri boda, odnosno šestog ovosezonskog trijumfa, duboko u sudijskoj nadoknadi vremena, kada je Verder stigao do remija golom Kekea Topa.

Inače, Tabaković je u Gladbah stigao kao pozajmljen igrač Hofenhajma, a sa 10 golova je na diobi trećeg mjesta na tabeli najboljih strijelaca sa Bajernovim Mišelom Oliseom. Neprikosneni lider je napadač minhenskog kluba Hari Kejn sa 21 golom.







Standings provided by

Standings provided by Sofascore

(MONDO)