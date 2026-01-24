logo
Šok u Minhenu! Prvi poraz Bajerna u Bundesligi poslije 10 mjeseci!

Šok u Minhenu! Prvi poraz Bajerna u Bundesligi poslije 10 mjeseci!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
Augzburg šokirao Bavarce na Alijanc Areni i nanio im prvi poraz u sezoni.

Bundesliga Augzburg nanio Bajernu prvi poraz u sezoni Izvor: Beautiful Sports International, BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy / Profimedia

Ekipa Vensana Kompanija igra fantastično ove sezone, ima ogromnu prednost i grabi ka novoj tituli, ali ipak može da izgubi.

To je dokazao Augzburg u subotu popodne i nanio Bajernu prvi poraz na posljednjih 30 prvenstvenih mečeva.

Davljenik je napravio ogromno iznenađenje pobjedom 2:1, i to na Alijanc Areni, nakon sedam vezanih poraza u međusobnim duelima sa Bavarcima.

Na tih posljednjih sedam mečeva Augzburg je primao po tri ili više golova, ali ove subote umjesto tri gola u mrežu kući nosi tri boda.

Iako je Hiroki Ito na vrijeme, odnosno u 23. minutu donio prednost Bajernu, nije ekipa Vensana Kompanija riješila pitanje pobjednika na vrijeme, a njegove promašaje kaznio je Augzburg.

Prvo su gosti na 0:1 pogodili prečku poslije jednog kontranapada, a onda u 75. minutu utišali Alijanc Arenu golom Artura Čaveza za izjednačenje 1:1.

Augzburg je igrao ne samo efikasno, već i efektno. Upravo takav bio je napad u 81. minutu, sve je odrađeno školski, a čast da pogodi mrežu za prvi poraz Bajerna u Bundesligi poslije deset mjeseci imao je francuski veznjak Han-Noa Masengo.

Zanimljivo je da je upravo Augzburg bio koban za Bavarce i 2014. godine kada su trijumfom 1: prekinuli rekordni niz Bajerna od 53 meča bez poraza.



Augzburg Bundesliga FK Bajern Minhen

