Alimpijević otkrio: "Biberović nije trebalo da igra protiv Srbije"!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Dušan Alimpijević otkrio je da Tarik Biberović nije trebalo da igra protiv Srbije u Pioniru i da je postojao medicinski izveštaj Fenerbahčea

Alimpijević otkrio: "Biberović nije trebalo da igra protiv Srbije"! Izvor: MN PRESS

Tarik Biberović bio je iks faktor i najzaslužniji za to što je reprezentacija Turske pobijedila Srbiju u Pioniru (82:78) u kvalifikacijama za Mundobasket. U posljednjem minutu dao je ključnu trojku i bio je jedan od najzaslužnijih za trijumf gostiju. Ali, nije trebalo da igra protiv "orlova", to je otkrio Dušan Alimpijević kada je upitan za taj detalj što turskoj reprezentaciji svi igraju i ne moraju da traže dozvole klubova.

"Problematika koju spominjete je nešto o čemu smo dosta pričali. Iskreno, po malo mi je i gubljenje vremena da pričamo o tome. Ne vrijedi se boriti više", počeo je Alimpijević.

Nastavio je u istom dahu i otkrio detalje o Biberoviću koje niko nije znao.

"Imate situaciju, znam jer sam sa tim ljudima i znam te stvari. Imate stvari da je Biberović dobio medicinski izvještaj od Fenerbahčea da ima povredu ramena, iz Saveza su mu rekli da dođe i da ga pogledaju i poslije prvog trenninga je rekao da hoće da igra. Imate situaciju da je Osman igrao sinoć, doletio u Beograd čarterom poslije ponoći. Igrali su preko 30 minuta i jedan i drugi. Imate situaciju da nam jedan klub pošalje medicinski izvještaj igrača i mi ne možemo više da komuniciramo sa njiam. Ne znam da li ste me ikada čuli da kukam. Ovo je najbolji tim koji imamo. Talenat imamo. Dobijaćemo i gubićemo utakmice. Gubili smo od manjih protivnika i dobijaćemo neke nove heroje, mlade neke ljude i to treba da bude naš stav", zaključio je Alimpijević.

Tarik Biberović Dušan Alimpijević košarka

