Edis Mulalić novi trener Željezničara!

Goran Arbutina
0

Mulalić će treći put u karijeri voditi "plave" sa Grbavice.

Edis Mulalić Izvor: Promo/FK Željezničar/ Adem Ćatić

Željezničar je pronašao novog trenera. Nakon smjene Slaviše Stojanovića i privremenog angažmana Dine đurbuzovića ekipu će preuzeti Edis Mulalić, pišu sarajevski mediji.

Mulalić je već dva puta vodio Željezničar i ovo će mu biti treći mandat na Grbavici, a imaće težak zadatak pošto je Željezničar u donjem dijelu tabele, a u srijedu su poraženi i u prvom meču četvrtfinala Kupa BIH od dobojske Sloge.

Tokom svoje karijere u tri navrata je vodio i crnogorski Dečić, upravo je to bio njegov posljednji angažman, a vodio je još i Rudar Pljevlju u dva navrata, te Mladost Kakanj i Igman iz Konjica.

Mulalić bi povratnički nastup na klupi Željezničara trebao da ima u derbiju protiv Zrinjskog.

