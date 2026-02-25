Ne pomaže ni smjena trenera, Željo više ni u Kupu ne pobjeđuje! Jović u 94. pogodio za trijumf Sloge na Grbavici!

Duel Željezničara i Sloge na Grbavici obilježila teška povreda Mateja Cvetanoskog i pogodak Tonija Jovića u sudijskoj nadoknadi

Izvor: FK Željezničar/Damir Hajdarbašić

Šok-terapija na Grbavici nije uspjela! Fudbaleri Željezničara nastavili su sa očajnim partijama, a ni smjena Slaviše Stojanovića i dolazak Dine Đurbuzovića nisu dali rezultat.

Seriju bez pobjede u prvenstvu koja traje još od sredine oktobra znali su fudbaleri Željezničara da prekinu trijumfom u Kupu BIH, ali ovoga puta ne samo da to nisu uspjeli da ponove, već su doživjeli novi težak udarac.

Sloga iz Doboja slavila je rezultatom 1:0 u prvom meču četvrtfinala Kupa BIH i tako stigla do velike prednosti pred revanš za dvije sedmice.

Duel na Grbavici imao je i tragičara i heroja. Ermin Bičakčić stigao je nedavno u redove Željezničara kao veliko pojačanje, ali je upravoo nekadašnji fudbaler Hofenhajma i bivši reprezentativac BIH napravio grešku koja je odlučila ovaj meč, i to u najgorem mogućem trenutku!

Isticao se četvrti minut sudijske nadoknade kada je lopta vraćena ka Bičakčiću, a defanzivac Želje ju je promašio, što je iskoristio Toni Jović i rutinski završio posao poslavši ju u mrežu za pobjedu Sloge 1:0.

I jedni i drugi ranije tokom susreta bili su u situaciji da izbijaju loptu sa gol-linije i to su bile najbolje prilike prije Jovićevog pogotka.

U 34. minutu učinio je to Galčev nakon što je Vidić u gužvi u šesnaestercu uspio da šutira i čak prebaci Muftića.

Na drugoj strani u dramatičnoj situaciji reagovao je Božičkjović. Nakon udarca sa desne strane Erić je pomalo nespretno reagovao, lopta se prvo odbila od njegovih ruku, potom i od stativu, ali je Božičković dobro reagovao i otklonio opasnost ispred protivničkih igrača.

Napadao je Željezničar, ali nije uspio da slomi otpor Dobojlija, koji su u finišu kaznili grešku protivničke zadnje linije i stigli do minimalne, ali izuzetno značajne pobjede.

Duel na Grbavici obilježila je teška povreda Mateja Cvetanoskog. Fudbaler Željezničara nakon duela sa Mandićem ostao je na travi, ukazana mu je medicinska pomoć, a odmah potom je vozilom hitne pomoći prevezen u bolnici i čekaju se informacije da li se radi o lomu noge.

Valja napomenuti i to da su navijači Željezničara nakon prvog poluvremena napustili tribine, pa nije bilo organizovane podrške u drugom dijelu utakmice.