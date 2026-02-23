Borba klubova koji su promijenili trenere: Sloga igra dvomeč Kupa BiH, ali primarni cilj je opstanak u ligi

Nedim Jusufbegović pokušaće da "resetuje" fudbalere dobojske Sloge, a prvi zadatak imaće protiv Željezničara u četvrtfinalu Kupa BiH.

Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak

Dobojska Sloga nije u dobroj situaciji, pa je došlo do promjene trenera. Marka Maksimovića naslijedio je Nedim Jusufbegović, a novi-stari trener Dobojlija imaće izuzetno težak zadatak da ostavi "crveno-bijele" u ligi.

Osim prvenstvenih, Slogi su ostale i kup utakmice, pa će Jusufbegović povratnički debi imati već u srijedu, kada će njegov tim gostovati Željezničaru na "Grbavici", još jednom klubu kojem ne cvjetaju ruže.

"Idemo renomiranom protivniku, jednom od najboljih klubova u BiH. Znamo na koji stadion dolazimo, svjesni smo toga, kao što smo svjesni i svoje situacije. Jednostavno, želimo svaki trenutak, svaku igru, svaki trening da iskoristimo da poboljšamo svoje stanje i podignemo formu i da rastemo iz dana u dan. Jedino to nam može obezbijediti primarni cilj, a to je opstanak u ligi", poručio je Jusufbegović.

Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak

Naravno, ima Sloga ambicije i u Kupu BiH, gdje je daleko dogurala, mada je prvenstvo i opstanak u bh. eliti svakako prioritet.

"Daleko od toga da nemamo ambicija. Imamo ambicije da odigramo dobru utakmicu i da iz dva meča sa Željom izvučemo najbolji mogući rezultat. Znamo da imaju širi kadar, kvalitet, da su u nekoj laganoj krizi, međutim nismo ni mi u nekoj pretjerano boljoj situaciji i ne možemo polagati nade na njihovu slabost, nego se moramo osloniti na sebe i na svoju prezentaciju, kako bismo što bolje odigrali utakmicu uz profesionalan pristup, dobar stav na terenu i maksimalnu koncentraciju na zadatke koje postavimo pred ovu utakmicu", jasan je novi trener Sloge.

Željezničar i Sloga prvi meč četvrtfinala Kupa BiH igraju u srijedu od 16 časova, a revanš je 10. marta na dobojskim "Lukama" od 18.30.