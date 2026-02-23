Hoće li Superkup BiH ikada biti odigran?

Superkup BiH za sezonu 2024/25 između Zrinjskog i Sarajeva, po svemu sudeći, ponovo neće biti odigran u planiranom terminu.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Iako smo sve bliži finišu sezone 2025/26, utakmica Superkupa BiH između Zrinjskog i Sarajeva za sezonu 2024/25 ponovo je odgođena i, po svemu sudeći, neće biti odigrana 4. marta, kako je planirano.

Termini odigravanja Superkupa BiH i ove sezone prave problem čelnicima Fudbalskog saveza BiH, baš kao i prošle sezone, a uspjeh mostarskog Zrinjskog na međunarodnoj sceni najveći je "problem" za raspored utakmica.

Danas su objavljeni termini utakmica četvrtfinala Kupa BiH. Tri meča na programu su 25. februara, a zbog obaveza Mostaraca u Konferencijskoj ligi, prvi duel GOŠK-a iz Gabele i Zrinjskog pomjeren je za 5. mart (20.00). Samim tim, nemoguće je da Superkup bude odigran dan ranije.

Prve četvrtfinalne utakmice Kupa BiH 25. februara igraće: Laktaši - Radnik (13.00), Željezničar - Sloga (16.00) i Sarajevo - Velež (18.30). Sve revanš utakmice biće igrane 10. i 11. marta.