Drama na Grbavici: Teža povreda Cvetanoskog, fudbaler Želje odmah prevezen u bolnicu!

Novi peh za plave sa Grbavice.

Izvor: TV Arena Asport/Screenshot

Teški dani za igrače i navijače Željezničara koji za pobjedu u prvenstvu ne zna još od oktobra.

U međuvremenu je ekipu preuzeo Slaviša Stojanović, ali je i on smijenjen pa "plave" sa Grbavice privremeno na prvoj utkamici četvrtfinala Kupa BIH protiv Sloge vodi Dino Đurbuzović.

Nadaju se navijači Željezničara da bi trijumf u meču koji je u toku na Grbavici mogao da trgne njihove ljubimce, ali već u prvom poluvremenu kup duela sa Slogom novi veliki problem!

Nakon nešto više od pola sata igre povrijedio se jedna od najboljih igrača, Matej Cvetanoski. Fudbaler Željezničara bio je u kontranapadu i imao duel sa Mandićem, obojica su ostali na zemlji, a na kraju je Cvetanoski izvukao deblji kraj.

Nekoliko minuta ukazivala mu se pomoć, a očigledno se radi o težoj povredi, moguće i o lomu noge, s obzirom da je nakon ukazivanja pomoći na terenu odmah vozilom hitne pomoći prevezen u bolnicu.

Tokom dana vjerovatno će biti poznato o kakvoj tačno povredi se radi.