© 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

"Željo" se oglasio: Poznato ko će voditi ekipu u Kupu BiH protiv Sloge!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
Sarajevski klub imenovao je v.d. trenera.

Ko će voditi Željezničar poslije smjene Slaviše Stojanovića Izvor: MONDO

Sarajevski Željezničar kasno sinoć se oglasio saopštenjem, istakavši da je sporazumno raskinuta saradnja sa dosadašnjim trenerom Slavišom Stojanovićem.

Nekadašnji strateg Crvene zvezde na klupi je "izdržao" samo četiri utakmice, od čega tri u Premijer ligi BiH. U svakoj je doživio poraz (Posušje 1:0, Rudar Prijedor 0:3, Velež 1:0), pa je uprava kluba odlučila da se upusti u potragu za novim komandantom.

Dok ne bude imenovano trajno rješenje, čelnici kluba su za v.d. trenera imenovali Dinu Đurbuzovića, koji će povesti ekipu u srijedu u prvoj utakmici četvrtfinala Kupa BiH protiv Sloge Meridian.

Pred ekipom sa Grbavice je izuzetno zahtjevan raspored. Poslije kup-duela sa Dobojlijama, u Sarajevo dolazi Zrinjski u jednom od derbija 23. kola. Potom slijedi revanš Kupa sa ekipom sa Luka, nakon čega će Željezničar u prvenstvu redom igrati protiv Borca, Širokog Brijega i Sarajeva.

