"Željo" smijenio Slavišu Stojanovića!

Ugovor sa Stojanovićem je sporazumno raskinut.

Sarajevski Željezničar sporazumno je raskinuo ugovor sa dosadašnjim trenerom Slavišom Stojanovićem.

Naime, saopštenjem za javnost večeras oglasio predsjednik Skupštine kluba sa Grbavice Sanin Mirvić, istakavši da je poslije lošeg starta drugog dijela sezone nekadašnji strateg Crvene zvezde i Kopera razriješen dužnosti.

"Poštovani članovi, navijači i prijatelji Kluba,

Želim obavijestiti vas i javnost da smo nakon otvorenih i korektnih razgovora sa šefom stručnog štaba, Slavišom Stojanovićem, donijeli zajedničku odluku o sporazumnom raskidu saradnje. Zahvaljujemo se gospodinu Stojanoviću na profesionalnom odnosu, uloženom trudu i doprinosu u periodu provedenom u našem Klubu, te mu želimo mnogo sreće i uspjeha u nastavku karijere. Svjesni smo da smo gospodina Stojanovića doveli u situaciju u kojoj je ostvariti uspjeh kao trener Željezničara u ovako kratkom vremenskom periodu bila izuzetno teška misija. Imajući to u vidu, odgovornost za rezultate od početka drugog dijela sezone leži podjednako na Klubu koliko i na gospodinu Stojanoviću.

Istovremeno, osjećam potrebu da istaknem da smo u proteklih mjesec i po dana od preuzimanja odgovornosti o upravljanjem Kluba, napravili značajne i suštinske pomake. Izvršili smo punu finansijsku reviziju kao ukupnu stabilizaciju, otplatili veliki dio naslijeđenih dugova, sve stare dugove prema igračima, trenerima, i svim ostalim uposlenicima tako da trenutno nemamo obaveza po tom osnovu. Isto tako smo isplatili dvije plate, tri mjeseca poreza i doprinosa u roku kraćem od dvadeset dana, tako da danas 22. februara nije isplaćena samo februarska plata. Moram navesti da smo isto tako podmirili sve tekuće obaveze i ispunili sve uslove za dobijanje licence bez sporazuma i bilo kakvih reprograma. Proveli smo potpunu novu sistematizaciju, zaposlili nove operativce, raskinuli komercijalne ugovore u segmentu marketinga i sponzorstava koji nisu bili profitabilni za Klub, te potpisali nove dugoročne ugovore zasnovane na strateškoj i održivoj saradnji. U prelaznom roku doveli smo sedam novih igrača uprkos izuzetno siromašnom tržištu i već uložili značajan kapital u Klub - iako nadležno ministarstvo još uvijek nije odobrilo i usvojilo novi statut Kluba. Sve je urađeno bez ikakvog formalnog pokrića, isključivo za dobrobit FK Željezničar.

Pod komandom Slaviše Stojanovića, Željezničar je u prve tri ligaške utakmice upisao isto toliko poraza (Posušje 1:0, Rudar Prijedor 0:3, Velež 1:0), dok je jedini trijumf tokom kratkog mandata u klubu Stojanović ostvario u kup-susretu sa Slavijom (4:0).

Svjesni smo da se mnoge od ovih stvari trenutno ne vide van Kluba. Ovo je temeljni rad čiji će se rezultati tek pokazati u periodu koji dolazi. Međutim, ono što trenutno nije na nivou koji svi očekujemo jeste igra i rezultati na terenu. Upravo zato donosimo teške, ali odgovorne odluke.

Nema predaje. Nastavljamo dalje, još intenzivnije i odlučnije, kako bismo najvažniji segment Kluba - sportski rezultat - doveli na nivo očekivanja i na nivo koji FK Željezničar zaslužuje i kojem prirodno pripada. Potrebno je vrijeme, jer svaki ozbiljan i strateški rad zahtijeva određeni period da bi rezultati postali vidljivi. I taj trenutak će ubrzo doći.

Trenutni fokus je na unapređenju igre i cjelokupnog sportskog produkta na terenu, jer se svi slažemo da ne samo rezultati, nego i pristup, zalaganje i profesionalni odnos pojedinaca moraju biti na znatno višem nivou. Nećemo stati dok ne preokrenemo situaciju i dok ne budemo konkurentni - ne samo za titulu u Bosni i Hercegovini, nego i dostojno predstavljanje Kluba u evropskim takmičenjima.

Ovom prilikom želim zahvaliti članovima Upravnog odbora, svim zaposlenicima, operativcima i saradnicima u Klubu na predanom radu i podršci, te im poželjeti mnogo uspjeha u narednim koracima koje zajedno pravimo.

Idemo dalje. Mi smo Željini, Željo je naš", naveo je Mirvić.

