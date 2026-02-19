logo
Rezovi na Grbavici: Stojanović precrtao sve Holanđane!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
Slaviša Stojanović više ne računa na kvartet iz Holandije.

Slaviša Stojanović Izvor: Promo/FK Željezničar/Damir Hajdarbašić

Nakon dva uzastopna i prilično šokantna poraza u Premijer ligi BiH, trener Slaviša Stojanović obavio je razgovor sa klupskim rukovodstvomDobio je podršku čelnika da nastavi za započetim poslom, ali i da napravi određene rezove u ekipi. Tako je nekadašnji strateg Crvene zvezde odlučio da precrta holandske internacionalce, njih čak četvoricu, koji su u proteklom periodu bili dio ekipe!

Kako piše Sport1, dres Željezničara više neće nositi Džo Konings, Kolin Sedorf, Đovani Trupe i Ismail Ulad M'Hand, koji je posljednji među njima došao u klub.

Konings, Sedorf i Trupe stigli su u tabor sarajevskog premijerligaša u julu, u pauzi između dvije sezone. Sedorf, koji pokriva štopersku poziciju, uknjižio je najviše nastupa od pomenute trojke. U Premijer ligi BiH je zaigrao 17 puta, te ima po dva meča u Kupu i kvalifikacijama za Konferencijsku ligu.

Desni bek Trupe završava misiju u klubu sa 11 ligaških, dva evropska i jednim kup-nastupom, dok napadač Konings odlazi sa 10 utakmica u ligi i jednom u Kupu.

Ulad M'Hand, koji je član Željezničara postao u drugoj polovini oktobra, uknjižio je sedam nastupa u bh. prvenstvu.

Željezničar je trenutno na šestom mjestu premijerligaške tabele sa 25 bodova, čak deset manje od Sarajeva koje je na trećoj poziciji, koja nakon 36 kola sigurno vodi na ino-scenu.

(mondo.ba)

Tagovi

FK Željezničar fudbal Premijer liga BiH Slaviša Stojanović treneri

