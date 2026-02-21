logo
Poništen gol, stativa, prečka, penal i trijumf Veleža! "Rođeni" nakon dvije i po godine srušili "Želju" u Mostaru

Poništen gol, stativa, prečka, penal i trijumf Veleža! "Rođeni" nakon dvije i po godine srušili "Želju" u Mostaru

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
0

Velež je trijumfovao nad Željezničarom u derbiju 22. kola Premijer lige BiH.

Premijer liga BiH Velež Željezničar Izvor: Adem Catic / FKZ.ba/www.fkzeljeznicar.ba

Jedan pogodak bio je dovoljan za Veležu za trijumf nad Željezničarom, u derbiju u kojem smo vidjeli mnoštvo uzbuđenja.

Počelo je poništenim pogotkom Ivana Šarića, nastavilo nestvarnim promašajem Armina Spahića u prvom dijelu, a završilo situacijama u kojima je ponovo glavni akter bio Ivan Šarić, koji je za tridesetak minuta uspio da pogodi prečku, stativu i postigne pogodak iz jedanaesterca!

Bio je ovo, inače, prvi trijumf Veleža nad Željezničarom na domaćem terenu od septembra 2023. godine. Nakon toga, Sarajlije su upisale dvije pobjede (1:2 10. avgusta 2024. godine, 0:1 15. avgusta 2025. godine), ali ove subote nisu uspjele da ostvare povoljan rezultat.

Velež je već u drugom minutu matirao Vedada Muftića, ali je taj pogodak poništen jer se Šarić nalazio u ofsajdu. Samo deset minuta kasnije Mostarci su izveli sjajan kontranapad, Spahić je izašao sam na golmana Sarajlija, ali je promašio cijeli gol.

Izvor: FK Željezničar

Šarić je u 51. minutu iz dobre situacije uzdrmao okvir gola, ali je na ulasku u posljednjih pola sata uspio da poentira. Nakon što je Ermin Bičakčić, novajlija u plavom dresu, igrao rukom u želji da interveniše, dosuđen je jedanaesterac. Sudija Haris Halkić iz Sanskog Mosta se isprva nije oglasio, ali su ga arbitri iz VAR sobe pozvali da pregleda tu situaciju, nakon koje je promijenio odluku.

Velež je u 79. minutu dobio priliku da uveća prednost, ponovo sa 11 metara. Patrik-Gabrijel Galčev je napravio prekršaj u svom šesnaestercu, ponovo je loptu uzeo Šarić, ali je pogodio prečku.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)

Tagovi

fudbal Premijer liga BiH FK Velež FK Željezničar

