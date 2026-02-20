Perica Ognjenović, trener Rudar Prijedora: Protiv Radnika ovjeriti pobjedu s "Grbavice"

Trener Rudar Prijedora Perica Ognjenović poručio je da pobjeda nad Željezničarom na "Grbavici" neće mnogo značiti ukoliko ne savladaju Radnik u subotnjem meču 22. kolu Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Izvor: Promo/FK Rudar Prijedor

Prijedorčani su slavili nad Željom (0:3), ali trener Rudar Prijedora Perica Ognjenović je svjestan da tri boda osim dodatnog samopouzdanja ne znače ništa ako se ne potvrde i u narednom duelu sa bijeljinskom ekipom.

"Izuzetno sam zadovoljan kako je ekipa odigrala u Sarajevu. Odradili smo sve ono što smo planirali i ostvarili pobjedu na jednom tako teškom terenu kakav je 'Grbavica'. Dobili smo vjetar u leđa za nastavak sezone i sigurno je da to donosi pozitivan faktor za ekipu da nastavimo u istom pravcu. Ali moramo ostati čvrsto na zemlji i ne smijemo da poletimo. Moramo izvući pozitivne stvari iz meča i ne zadovoljavati se urađenim jer treba popraviti negativne stvari kojih je sigurno bilo u našoj igri", istakao je Ognjenović za "Glas Srpske".

Trener Rudara je nakon meča apostrofirao loš teren u Prijedoru koji ne pogoduje igri njegovog tima, a u sličnim problemima je i Radnik.

"Nekad sam sebi dosadan s tim što ponavljam ovo oko terena. Sigurno je da teren ne odgovara ekipama koje žele da igraju brže i više na tehničkim stvarima. Ipak tu ništa ne možemo da promijenimo što se tiče uslova pa ćemo nastojati da koliko možemo prilagodimo našu igru. Tražićemo neke varijante neće biti lako ali moramo da se privikavamo ako želimo napredak", dodao je Ognjenović.

Radnik je u posljednjim mečevima doživio dva poraza a posebno je bolan onaj od Posušja.

"Eto i kolega na klupi Radnika može da bude nezadovoljan stanjem terena koji slično nama stvara probleme. Oni su imali dosta poteškoća ta utakmice nije realna slika. Imaju dobru ekipu, takmičarski su dobro namješteni znaju da igraju na rezultat. Svaki meč je priča za sebe. Očekuje nas teška utakmica koju moramo da pobijedimo da budemo na maksimum. U ovom ritam i formatu ne može 10 igrača da iznese sve. Sigurno da ćemo imati dosta rotacija u timu jer nakon Radnika imamo i Posušje tako da su nam ovi mečevi veoma bitni", jasan je trener Prijedorčana.

