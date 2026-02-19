Sarajevo ozvaničilo dolazak Brazilca: Žoao Karlos zadužio bordo dres!

Brazilski napadač stigao na Koševo.

Izvor: FK Sarajevo/Tarik Suta

Fudbalski klub Sarajevo potvrdio dolazak brazilskog napadača Žoaa Karlosa, koji na Koševo stiže nakon igranja u Kini.

"Fudbalski klub Sarajevo obavještava javnost da je novi član bordo porodice postao brazilski napadač Žoao Karlos, koji je na Koševo stigao kao slobodan igrač. Žoao Karlos je sa FK Sarajevo potpisao ugovor do 31. decembra 2026. godine, uz mogućnost produženja saradnje na dodatnu godinu“, naveo je klub sa Koševa.

U dosadašnjoj karijeri odigrao je ukupno 212 mečeva, te postigao 55 golova. Najviše se izdvaja 57 nastupa u najjačem rangu portugalskog prvenstva gdje se pet puta upisivao u strijelce.

Posljednje angažmane imao je u Kini gdje je nastupao u dresovima LN Tierena i GD GZ-Pauera, a u protekloj sezoni nastupio je 28 puta, postigavši 14 golova i upisavši 8 asistencija.