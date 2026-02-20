Radnik pojačao odbranu: Stigao štoper iz Kameruna sa iskustvom nastupa u Francuskoj

Fudbalski klub Radnik nastavlja sa jačanjem igračkog kadra, a novo ime u plavo-bijelom dresu je Blondon Mejapija.
Mejapija je rođen 10.02.2001. godine i igra na poziciji štopera.
Tokom dosadašnje karijere nastupao je u rodnom Kamerunu, a potom i u Francuskoj, gdje je nosio dresove Anžea i FC Red Star, člana druge lige Francuske.
Prošao je sve mlađe selekcije reprezentacije Kameruna, a upisao je i jedan nastup za A reprezentaciju svoje zemlje.
U dresu Radnika nosiće broj 5.
"Blondon, dobro nam došao u Radnik", poručili su iz bijeljinskog kluba, koji u subotu gostuje prijedorskom Rudaru u 22. kolu Premijer lige Bosne i Hercegovine.
