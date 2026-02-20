logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Radnik pojačao odbranu: Stigao štoper iz Kameruna sa iskustvom nastupa u Francuskoj

Radnik pojačao odbranu: Stigao štoper iz Kameruna sa iskustvom nastupa u Francuskoj

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Fudbalski klub Radnik nastavlja sa jačanjem igračkog kadra, a novo ime u plavo-bijelom dresu je Blondon Mejapija.

Radnik pojačao odbranu: Stigao reprezentativac Kameruna Izvor: Facebook/FK Radnik Bijeljina

Mejapija je rođen 10.02.2001. godine i igra na poziciji štopera.

Tokom dosadašnje karijere nastupao je u rodnom Kamerunu, a potom i u Francuskoj, gdje je nosio dresove Anžea i FC Red Star, člana druge lige Francuske.

Prošao je sve mlađe selekcije reprezentacije Kameruna, a upisao je i jedan nastup za A reprezentaciju svoje zemlje.
U dresu Radnika nosiće broj 5.

"Blondon, dobro nam došao u Radnik", poručili su iz bijeljinskog kluba, koji u subotu gostuje prijedorskom Rudaru u 22. kolu Premijer lige Bosne i Hercegovine.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Radnik Premijer liga BiH

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC