"Novak Đoković je za mene najveći ikad!"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Luka Dončić nije htio da ostavi Amerikance u dilemi i ispričao im je koliko voli i poštuje Novaka Đokovića koji ga je gledao na utakmici u Los Anđelesu.

Luka Dončić o Novaku Đokoviću Izvor: Twitter/@DjokovicFan_

Luka Dončić vodio je L.A. Lejkerse prethodne noći do pobjede protiv Sakramenta (128:104), a jedan od razloga što je sigurno bio inspirisan bilo je i prisustvo Novaka Đokovića. Najveći teniser svih vremena već nekoliko dana je u SAD, gdje se sprema za učešće na Indijan Velsu, a slobodno vreme iskoristio je i da pogleda košarkašku utakmicu.


Izbor je pao na L.A. Lejkerse u kojima poznaje nekoliko igrača, a prije svega je u dobrim odnosima sa Džejmsom i Dončićem, pošto ih poznaje godinama. Vidjeli smo da su se pozdravili prije meča, a Dončić je imao i šta da kaže o Noletu.


Kada su ga novinari poslije meča upitali kolika mu je čast što ga je gledao Novak Đoković, vidjeli smo da je Dončić odmah "razvukao osmijeh od uva do uva" i ispričao potom Amerikancima koliko mu znači kada ga jedna takva sportska veličina gleda iz prvih redova.

"Novak Đoković je za mene najveći svih vremena, samo to što je ovdje i gleda me je nevjerovatno. Vidjećemo se poslije, jako sam srećan što je ovdje", rekao je Dončić koji kao da se i postidio dok je pričao o ovome.


Inače, Dončić je ovu utakmicu završio sa 28 poena, imao devet asistencija i pet skokova i bio je najefikasniji akter utakmice.

